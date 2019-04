I-a depasit pe Cristiano Ronaldo si Leo Messi! Un jucator de la Liverpool a urcat pe primul loc in istoria UEFA Champions League

dio Mane a devenit cel mai eficient marcator in fazele eliminatorii din istoria UEFA Champions League!

Liverpool s-a calificat pentru al 2-lea an consecutiv in semifinalele UEFA Champions League acolo unde o va intalni pe 1 si 8 mai pe FC Barcelona. Echipa lui Jurgen Klopp s-a impus cu 4-1 in returul de la Porto, avand scorul 6-1 la general.

Sadio Mane a deschis scorul in partida de miercuri seara si a reusit o performanta cu adevarat incredibila - el a ajuns la 10 goluri marcate in competitie, avand o frecventa in faza eliminatori de un gol la 95 de minute! Niciun alt jucator nu sta mai bine ca Mane intr-un astfel de top dintre jucatorii cu cel putin 10 goluri in fazele superioare!

Cristiano Ronaldo si Leo Messi sunt urmatorii in clasament, insa acestia impresioneaza si mai mult in conditiile in care au disputat mult mai multe partide in competitie - Ronaldo a marcat la fiecare 107 minute in fazele eliminatorii din UEFA Champions League, in timp ce Leo Messi a marcat la fiecare 129 de minute.

VEZI SI:



**Ramona Paun si Mihai Mironica, intamplare amuzanta: "In primul live mi-a zis: Buna seara, Gheorghe!" :)



Aboneaza-te AICI la canalul nostru de YouTube