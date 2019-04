PORTO - LIVERPOOL 1-4 | Sadio Mane intra in "Hall of Fame"-ul lui Liverpool! Reusita spectaculoasa a senegalezului in partida de la Porto

Cu reusita sa, Sadio Mane urca pe locul doi in topul marcatorilor all-time al celor de la Liverpool in istoria participarilor in competitiile europene. Mane l-a egalat pe Ian Rush, fiecare avand cate 14 reusite.

Clasamentul este condus de Steven Gerrard, cu 21 de goluri.

Golul lui Sadio Mane din partida cu Porto a avut nevoie de validarea VAR, dupa ce arbitrul a semnalizat un offside!

14 – Only Steven Gerrard (21) has scored more goals for @LFC in European Cup/Champions League history than Sadio Mane, with the Senegalese now level with Ian Rush on 14. Legends. #PORLIV