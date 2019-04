SEMIFINALE UEFA CHAMPIONS LEAGUE | Barcelona - Liverpool si Ajax - Tottenham sunt marele meciuri din penultimul act! Programul partidelor

Se stiu cele 4 echipe calificate in semifinalele UEFA Champions League!

Doua seri cu adevarat nebune au adus si doua dintre cele mai mari surprize din ultimii ani din UEFA Champions League! Ajax Amsterdam a reusit sa o elimine pe principala favorita la trofeu, Juventus Torino, echipa care il avea in componenta pe castigatorul ultimelor 3 editii ale competitiei, Cristiano Ronaldo. Dupa 1-1 la Amsterdam, Ajax a castigat la Torino asa cum facuse si la Madrid si s-a calificat in semifinale pentru prima data dupa 22 de ani!

Barcelona n-a avut emotii decat 30 de secunde in dubla cu Manchester United. Dupa 1-0 in Anglia dupa autogolul lui Shaw, United a inceput excelent meciul de pe Camp Nou si a dat bara prin Rashford. Barca si-a revenit imediat si o dubla a lui Messi in doar 4 minute a rezolvat calificarea. Coutinho a inscris ultimul gol al meciului retur cu un sut superb, direct la vinclu.

Adversara Barcelonei va fi Liverpool, fosta echipa a lui Luis Suarez si Philippe Coutinho! Liverpool este singura echipa prezenta in semifinale si in sezonul precedent iar echipa lui Jurgen Klopp vrea sa faca un pas in plus, dupa ce pierdea finala in sezonul trecut. Liverpool a trecut fara mari emotii de FC Porto cu victorie in ambele partide, in ciuda faptului ca echipa portugheza a trimis multe suturi la poarta. Dupa 2-0 pe Anfield, Liverpool s-a impus si in retur cu 4-1.

Ultima echipa calificata a facut-o si cel mai dramatic. Tottenham a reusit o mare surpriza, reusind sa treaca de campioana en-titre din Anglia, Manchester City, desi l-a pierdut in partida tur pe golgheterul Harry Kane. Locul acestuia a fost luat de Son, devenit erou cu cele 3 goluri din dubla mansa. A fost 1-0 pentru Tottenham in tur, iar returul a fost un haos total! Era 2-2 dupa doar 11 minute si 3-2 dupa 21 de minute! Niciodata in istoria UEFA Champions League nu s-au marcat atatea goluri, atat de repede! Aguero a reusit dupa pauza golul care a dus-o temporar pe Manchester City in pozitia de echipa calificata, insa Fernando Llorente a reusit unul dintre cele mai importante goluri din cariera, reusind sa inscrie cu coapsa! Tottenham a reusit o calificare miraculoasa ajutata de VAR si e in semifinale!

Iata programul partidelor:

30.04-1.05

Tottenham - Ajax

Barcelona - Liverpool

7.05-8.05

Ajax - Tottenham

Liverpool - FC Barcelona