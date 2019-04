"Ai vreun antidot pentru Messi?" Ce raspuns a dat Van Dijk, zidul lui Liverpool, dupa calificarea in semifinalele UCL! Olandezul e considerat cel mai bun fundas al momentului

Barcelona - Liverpool si Ajax - Tottenham sunt semifinalele sezonului 2018/19 al UEFA Champions League. Liverpool a trecut aseara cu 4-1 de Porto, dupa ce castigase cu 2-0 in tur.

Liverpool a avut poate cel mai facil sfert de finala din UEFA Champions League. Cormoranii au trecut cu 6-1 la general de FC Porto. In semifinale le va fi mult mai greu! Vor da peste Barcelona lui Messi si Suarez!

Liverpool, victorioasa impotriva lui Porto, se va duela cu Barcelona, care a eliminat-o cu 4-0 la general pe Manchester United (1-0 pe Old Trafford si 3-0 pe Camp Nou).

Van Dijk: "Nu stiu cum o sa ma descurc cu Messi"



Pentru Liverpool urmeaza adevaratul test. Dupa "incalzirea" cu Porto, cormoranii vor da peste echipa care domina fotbalul spaniol. Messi, Suarez, Coutinho, Busquets si Pique le vor iesi in cale lui Salah si Mane. Virgil Van Dijk, fundasul central al lui Liverpool, considerat de multi a fi cel mai bun pe acest post in momentul de fata, a vorbit si el dupa calificarea in semifinalele UCL.

Van Dijk a fost intrebat daca s-a gandit cum sa-l anihileze pe Messi.

"Va fi un meci fantastic pentru noi toti. Cu siguranta suntem fericiti pentru calificarea in semifinale. Acum e important sa luptam impreuna, nu este 1 la 1. Nu sunt eu impotriva unui atacant. E toata echipa impotriva lui! Cred ca aceasta este singura filosofie de succes: sa ne aparam cu totii, sa atacam la fel!

Va fi foarte greu, pentru ca Messi e cel mai bun din lume. Dar vom vedea! Inca nu am facut un plan", a spus fundasul batav.

"Astept duelul cu Barcelona, dar nu ma hazardez. Deocamdata sunt cu gandul la meciul contra lui Cardiff, din weekend. Intai trebuie sa dam 100% duminica, apoi vom vedea", a mai spus Van Dijk.