Anunt-soc in presa din Anglia! Ce vedeta de la Dortmund este aproape de Premier League! Fotbalistul, dorit insistent de Tuchel la Chelsea

Campania de transferuri din vara pentru cluburile din Premier League se anunta una foarte interesanta.

Jurnalistii din Anglia vorbesc despre cerinta lui Tuchel pentru conducerea lui Chelsea, mai exact transferul lui Jadon Sancho, extrema celor de la Borussia Dortmund. Conform The Sun, londonezii sunt dispusi sa ofere peste 90 de milioane de euro pentru jucator, care a fost dorit in trecut de Manchester United, vara trecuta, insa nemtii nu au dorit sa scada din pretul de 120 de milioane de euro.



Totusi, conform sursei citate, fotbalistul vrea sa revina in Anglia, unde a crescut la juniorii lui Manchester City, iar cei de la Dortmund sunt dispusi sa negocieze suma de transfer, spre deosebire de vara trecuta, cand nu au dorit sa renunte la nici un cent din suma ceruta.

"Avem un gentlemen's agreement cu Jadon Sancho inca de anul trecut. El poate pleca in anumite conditii. Ne-a ajutat in ultimii ani. Acest acord nu exista si in cazul lui Haaland", a declarat pentru ARD directorul sportiv al lui Dortmund, Michael Zorc, pentru ARD.