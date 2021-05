Haaland si Sancho, colegi la Bayern din sezonul viitor?! Planul nebun al lui Nagelsmann dupa preluarea campioanei din Bundesliga

Bayern Munchen a pus ochii pe unul dintre cei mai promitatori jucatori ai lui Dortmund, Jadon Sancho.

Jadon Sancho nu a avut cel mai bun sezon de cand evolueaza pentru Borussia Dortmund, insa tanarul mijlocas atrage in continuare privirile marilor echipe din Europa.

Potrivit The Telegraph, Bayern Munchen ia in calcul aducerea mijlocasului englez pe Allianz Arena, dupa semnarea fundasului Dayot Upamecano si a tehnicianului german Julian Nagelsmann.

Au existat speculatii in anii trecuti ca Sancho ar fi aproape sa mearga in Premier League la Manchester United, dar oferta nu s-a concretizat din cauza pretului ridicat pe care Dortmund il cerea pentru serviciile englezului. De atunci, lucrurile s-au schimbat, iar oficialii lui "galben-negriilor" cer o suma mult mai mica decat in sezoanele trecute.

Bayern nu vrea sa se opreasca aici. Conform publicatiei engleze, bavarezii vor sa il aduca langa Jadon Sancho si pe prolificul atacant Erling Haaland.

Totusi, transferul lui Haaland este dificil de realizat in aceasta vara, deoarece Dortmund cere peste 140 de milioane de euro pentru norvegian. Bavarezii au insa sansa sa-I aduca in 2022, atunci cand tanarului jucator ii se activeaza o clauza de transfer in valoare de doar 75 de milioane de euro.

In cazul lui Sancho, conducerea lui Dortmund a anuntat ca accepta o oferta cuprinsa intre 80 si 90 de milioane de euro.