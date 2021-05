Manchester United a reusit sa obtina un pret mai bun pentru Jadon Sancho! Ce suma vrea Dortmund in schimbul starului englez

Jadon Sancho se poate intoarce in Premier League, daca United plateste suma ceruta de Dortmund.

Clubul din Bundesliga a redus din suma ceruta initial pentru Jadon Sancho la 90 de milioane de euro, potrivit publicatiei americane Goal. Tanarul jucator de 21 de ani este dorit de mai multe echipe importante din Vest, doar ca banii ceruti de Dormtund sunt foarte multi in aceste vremuri pandemice.

Echipa din Dortmund doreste sa il tina pe Sancho si pe Erling Haaland la club, dupa ce echipa a avut un sezon slab in Bundesliga si doreste ca in sezonul viitor sa lupte pentru un loc in Champions League, totusi si-ar lasa vedetele sa plece pentru o suma importanta de bani.

Borussia Dortmund se claseaza pe locul 5 in prima liga germana si a adunat 55 de puncte.

Dortmund a lasat de inteles ca Sancho nu e de vanzare, doar ca directorul sportiv al germanilor, Michael Zorc, a marturisit ca a avut un "acord domnesc" cu englezul pentru a-i permite sa plece, daca clubul va primi o oferta convenabila.

"Am avut deja un acord domnesc cu Jadon anul trecut prin care am convenit ca poate pleca doar sub anumite conditii", a declarat Zorc pentru televiziunea germana ARD.

Conform sursei citate, Dortmund ar fi cerut initial 125 milioane de euro pentru Sancho, insa au convenit cu oficialii lui United sa il lase sa plece pentru 90 de milioane de euro.