GALERIE FOTO Sportiva din Spania care atrage toate privirile: performanțe medii pe pistă, dar rupe tot pe internet

Sportiva din Spania care atrage toate privirile: performanțe medii pe pistă, dar rupe tot pe internet Sporturi
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Andrea de la Rosa, o atletă de 21 de ani din Spania, se bucură de o popularitate uriașă pe rețelele de socializare, atrăgând constant atenția fanilor din întreaga lume.

TAGS:
Andrea de la Rosaatletism
Din articol

Născută în Granada, regiunea Andaluzia, tânăra sportivă este specialistă în proba de 400 de metri, unde aleargă distanța în 55,34 secunde. Deși acest timp nu o plasează în elita absolută a atletismului mondial, iberica se dedică în continuare antrenamentelor, sportul reprezentând o parte centrală a vieții sale.

  • Andrea de la rosa 9
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Experiența pe scena europeană

Punctul culminant al carierei sale internaționale de până acum s-a înregistrat în 2023, la Campionatul European de la Ierusalim. Acolo, Andrea a reușit să se califice în finală alături de ștafeta de 4 x 400 de metri a Spaniei, obținând în final poziția a opta. Chiar dacă ulterior nu a mai înregistrat rezultate majore la competițiile de anvergură, tânăra își menține vii ambițiile pe pista de concurs.

În absența medaliilor strălucitoare la nivel de seniori, Andrea de la Rosa și-a construit un renume solid în afara arenelor sportive. Este considerată una dintre cele mai atrăgătoare atlete din Spania, iar fotografiile sale din mediul online atrag constant un număr impresionant de aprecieri.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
„Război deschis" declarat în ultimele ore: „Răbdarea noastră a ajuns la limită". Au căzut și primele bombe
„Război deschis" declarat în ultimele ore: „Răbdarea noastră a ajuns la limită". Au căzut și primele bombe
ARTICOLE PE SUBIECT
Adina Diaconu, bronz la tenis de masă. Ce s-a întâmplat în Singapore și cu cine a făcut pereche
Adina Diaconu, bronz la tenis de masă. Ce s-a întâmplat în Singapore și cu cine a făcut pereche
Revenită în tenis la Transylvania Open, Ana Bogdan dezvăluie ce probleme serioase de sănătate are: ce i se întâmplă
Revenită în tenis la Transylvania Open, Ana Bogdan dezvăluie ce probleme serioase de sănătate are: ce i se întâmplă
„Crema” e în Dubai. Federer l-a urmărit pe Wawrinka obținând o nouă victorie istorică în tenis
„Crema” e în Dubai. Federer l-a urmărit pe Wawrinka obținând o nouă victorie istorică în tenis
ULTIMELE STIRI
Se lucrează intens la promovarea Stelei în Superligă: ”E cel mai preocupat de găsirea unei soluții”
Se lucrează intens la promovarea Stelei în Superligă: ”E cel mai preocupat de găsirea unei soluții”
Inter pregătește curățenia! Starul lui Chivu, scos la vânzare după rușinea din Liga Campionilor
Inter pregătește curățenia! Starul lui Chivu, scos la vânzare după rușinea din Liga Campionilor
Mircea "cel Bătrân" Lucescu și istorica luptă cu turcii
Mircea "cel Bătrân" Lucescu și istorica luptă cu turcii
Fără precedent! Galatasaray plătește 75 de milioane de euro dacă îl vinde pe Victor Osimhen
Fără precedent! Galatasaray plătește 75 de milioane de euro dacă îl vinde pe Victor Osimhen
Prelungire de contract până în 2032 pentru antrenorul-minune din Premier League! Echipa visează chiar la Champions League
Prelungire de contract până în 2032 pentru antrenorul-minune din Premier League! Echipa visează chiar la Champions League
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Grecii au făcut anunțul după ce PAOK-ul lui Lucescu a fost eliminat din Europa League: ”15.000.000 de €”

Grecii au făcut anunțul după ce PAOK-ul lui Lucescu a fost eliminat din Europa League: ”15.000.000 de €”

Pierdere uriașă pentru FCSB: ”Unul dintre cei mai importanți jucători”

Pierdere uriașă pentru FCSB: ”Unul dintre cei mai importanți jucători”

Mihai Popescu a semnat cu Dinamo! ”Un obiectiv clar: să câștige eventul”

Mihai Popescu a semnat cu Dinamo! ”Un obiectiv clar: să câștige eventul”

„Să rămân singur să joc fotbal?” Gigi Becali, reacție fermă după ce un titular a forțat plecarea de la FCSB

„Să rămân singur să joc fotbal?” Gigi Becali, reacție fermă după ce un titular a forțat plecarea de la FCSB

Iuliu Mureșan a desființat un fost antrenor de la CFR Cluj: „O să fie procesul. De ce nu spune nimic?”

Iuliu Mureșan a desființat un fost antrenor de la CFR Cluj: „O să fie procesul. De ce nu spune nimic?”

Ilie Stan a dat lovitura: „A venit, a văzut, a semnat! Are o misiune infernală“

Ilie Stan a dat lovitura: „A venit, a văzut, a semnat! Are o misiune infernală“



Recomandarile redactiei
Se lucrează intens la promovarea Stelei în Superligă: ”E cel mai preocupat de găsirea unei soluții”
Se lucrează intens la promovarea Stelei în Superligă: ”E cel mai preocupat de găsirea unei soluții”
Inter pregătește curățenia! Starul lui Chivu, scos la vânzare după rușinea din Liga Campionilor
Inter pregătește curățenia! Starul lui Chivu, scos la vânzare după rușinea din Liga Campionilor
Decizie finală! Imediat după calificarea în optimile Europa League, spaniolii au anunțat ce se întâmplă cu Ionuț Radu la Celta Vigo
Decizie finală! Imediat după calificarea în optimile Europa League, spaniolii au anunțat ce se întâmplă cu Ionuț Radu la Celta Vigo
Mircea "cel Bătrân" Lucescu și istorica luptă cu turcii
Mircea "cel Bătrân" Lucescu și istorica luptă cu turcii
Jucătorul de la FCSB, dorit la un club uriaș din Europa! Veste total neașteptată
Jucătorul de la FCSB, dorit la un club uriaș din Europa! Veste total neașteptată
Alte subiecte de interes
"Îmi cer scuze dacă cineva s-a simțit jignit!" Un francez celebru a călcat pe bec
"Îmi cer scuze dacă cineva s-a simțit jignit!" Un francez celebru a călcat pe bec
"Nu am avut impresia că am câștigat". Ce a făcut campionul olimpic de la 100 m după finalul cursei
"Nu am avut impresia că am câștigat". Ce a făcut campionul olimpic de la 100 m după finalul cursei
CITESTE SI
Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO

stirileprotv Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO

După gerul și ninsorile din februarie, meteorologii ANM au anunțat cum va fi vremea în martie. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

stirileprotv După gerul și ninsorile din februarie, meteorologii ANM au anunțat cum va fi vremea în martie. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după eliminarea rușinoasă din Liga Campionilor. „Nu are rost să discutăm”

stirileprotv Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după eliminarea rușinoasă din Liga Campionilor. „Nu are rost să discutăm”

Ce spun cetățenii din Republica Moldova despre unirea cu România, după afirmația facută de Maia Sandu | Sondaj IMAS

stirileprotv Ce spun cetățenii din Republica Moldova despre unirea cu România, după afirmația facută de Maia Sandu | Sondaj IMAS

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moreno vs Almabayev


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Moreno vs Almabayev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!