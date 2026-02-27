Născută în Granada, regiunea Andaluzia, tânăra sportivă este specialistă în proba de 400 de metri, unde aleargă distanța în 55,34 secunde. Deși acest timp nu o plasează în elita absolută a atletismului mondial, iberica se dedică în continuare antrenamentelor, sportul reprezentând o parte centrală a vieții sale.

Experiența pe scena europeană

Punctul culminant al carierei sale internaționale de până acum s-a înregistrat în 2023, la Campionatul European de la Ierusalim. Acolo, Andrea a reușit să se califice în finală alături de ștafeta de 4 x 400 de metri a Spaniei, obținând în final poziția a opta. Chiar dacă ulterior nu a mai înregistrat rezultate majore la competițiile de anvergură, tânăra își menține vii ambițiile pe pista de concurs.

În absența medaliilor strălucitoare la nivel de seniori, Andrea de la Rosa și-a construit un renume solid în afara arenelor sportive. Este considerată una dintre cele mai atrăgătoare atlete din Spania, iar fotografiile sale din mediul online atrag constant un număr impresionant de aprecieri.