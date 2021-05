Cine-l mai opreste pe monstrul Haaland? L-a luat pe Sancho si au distrus Leipzig in finala Cupei Germaniei! Cum a marcat

Borussia Dortmund a castigat Cupa Germaniei dupa o victorie categorica in fata lui RB Leipzig. S-a terminat 4-1!

Sancho si Haaland au facut tot show-ul. Englezul a deschis scorul dupa 5 minute, apoi Haaland a facut 2-0 in minutul 28. Ordinea marcatorilor a fost aceeasi la Dortmund si in partea secunda. Unicul gol al lui Leipzig a fost marcat de spaniolul Dani Olmo in minutul 71.



HAALAND BULLIED UPAMECANO ON THIS GOAL ???? pic.twitter.com/FvXmiltFR8 — ESPN FC (@ESPNFC) May 13, 2021



Pentru Haaland, trofeul castigat la Berlin e primul reusit cu Dortmund dupa transferul de la RB Salzburg, din 2020.

Norvegianul de 20 de ani are cifre impresionante in acest sezon. A marcat 39 de goluri in 39 de meciuri in tricoul Borussiei.



???? Bringen dat na Doatmund! pic.twitter.com/ZsS3Oo9uXq — POKALSIEGER 2021 (@BVB) May 13, 2021