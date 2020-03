"E un arogant, eu l-as fi omorat!" Reactie DURA la adresa lui De Gea dupa GAFA MONUMENTALA facuta in meciul cu Everton

Manchester United a remizat cu Everton in ultima etapa din Premier League.

David De Gea a fost protagonistul meciului dintre United si Everton, dupa ce a comis o eroare uriasa in momentul in care a vrut sa degajeze mingea. Spaniolul a asteptat sa se apropie adversarul, iar in momentul in care a incercat sa degajeze, Calvert-Lewin la tamponat si a trimis mingea direct in plasa.

Roy Keane, legenda lui Manchester United, a vorbit despre eroarea lui De Gea, dar si despre atitudinea acestuia, criticandu-l dur pe portar.



"Ca antrenor sau jucator, eu l-as fi omorat! Il omoram! Este un portar mult prea pregatit. Sa tragi atata de timp..ce astepta? Cred ca este arogant. Daca vrei sa iei o decizie, macar fa asta rapid. Astea sunt momente foarte importante pentru United, care are pretentia sa termine intre primii 4 si are un portar cu experienta. Il linsam la pauza!", a declarat Roy Keane conform Marca.

