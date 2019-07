David de Gea da lovitura! Portarul spaniol semneaza contractul si devine cel mai bine platit portar din lume

David de Gea s-a inteles cu Manchester United in privinta unui contract fabulos.

David de Gea a avut un sezon slab la Manchester United, dupa ce a fost ingerul pazitor al echipei engleze in ultimii ani. De Gea era cu gandul la Real Madrid, insa spaniolii s-au reorientat catre Courtois dupa refuzul insistent al lui Manchester United pentru portarul crescut de Atletico. Acum De Gea va continua la Manchester United si va fi platit regeste.

De Gea isi prelungeste contractul cu Manchester United!

David de Gea s-a inteles cu conducerea lui Manchester United in privinta unui nou contract. Presa britanica a aflat ca spaniolul va fi platit cu 350.000 de lire pe sezon la United, adica aproximativ 22 de milioane de euro pe sezon. Ole Gunnar Solskjaer i-a promis lui De Gea ca echipa va reveni in lupta pentru titlu si Champions League cu intaririle din aceasta vara. Fundasul Harry Maguire de la Leicester urmeaza sa semneze cu United pentru 80 de milioane de euro zilele urmatoare.

Prin noul contract, De Gea va deveni de departe cel mai bine platit portar din lume in urmatorii ani. Brazilianul Alisson, cumparat de Liverpool anul trecut de la AS Roma, e platit cu 7,5 milioane de euro. Ederson, portarul lui Manchester City, are contract de 3,5 milioane de euro pe sezon la campioana Angliei. Neamtul Ter Stegen are un salariu de 4,7 milioane de euro la Barcelona, in timp ce Neuer are 7,6 milioane la Bayern.

David de Gea a fost transferat de Manchester United de la Atletico Madrid in 2011 pentru 20 de milioane de euro. Intre timp a devenit unul dintre cei mai buni portari din lume si titular in nationala Spaniei.