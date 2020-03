Video incredibil! David De Gea, gafa uriasa in meciul cu Everton! Ce a putut sa faca portarul lui United

Goalkeeperul a comis o eroare in debutul partidei.

Manchester United a remizat pe terenul celor de la Everton, scor 1-1.

In minutul 3 al partidei, David De Gea a gafat incredibil si Everton a deschis scorul. Portarul lui United a vrut sa degajeze, insa a trimis mingea direct in Calvert-Lewin, balonul ajungand apoi in poarta. Pentru echipa lui Solskjaer a marcat Bruno Fernandes, jucatorul adus in aceasta iarna de la Sporting Lisabona.

Gafa lui De Gea:

Let's take a minute and laugh at DE GEA

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/MswseJ301d — FIRMINO F9 (@EmekwiNaukoth) March 1, 2020

United se afla pe locul 5 in campionatul Angliei, la 3 puncte de pozitia 4, ultima care duce in Champions League.