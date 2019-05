Lovitura pentru Manchester United! David de Gea a refuzat prelungirea contractului! Ce echipa este gata sa il transfere!

David de Gea ar putea pleca de la Manchester United.

Conform presei din Anglia, David de Gea a refuzat prelungirea contractului cu Manchester United, iar portarul spaniol ar putea ajunge la o alta echipa importanta din Europa. De Gea a cerut 350.000 de lire/saptamana, insa oficialii lui United nu au acceptat.

Paris Saint-Germain s-a interesat de situatia lui De Gea, iar seicii ar fi dispusi sa plateasca 60 de milioane de lire pentru transferul lui. Conform The Sun, oficialii lui PSG ar putea astepta ca De Gea sa isi incheie intelegerea cu Mancheser United si sa il transfere liber de contract vara viitoare.

Clubul francez i-a oferit prelungirea contractul lui Gianluigi Buffon pentru inca un sezon, insa oficialii inca asteapta raspunsul italianului. In cazul in care Buffon nu va accepta, PSG va incepe negocierile cu portarul lui United.

Keylor Navas sau Sergio Romero i-ar putea lua locul lui De Gea

Navas si-a luat ramas bun de la suporteri in ultima etapa din campioant. Costaricanul a ramas cateva minute pe Santiago Bernabeu pentru a saluta fanii veniti la meciul cu Betis Sevilla. Zinedine Zidane nu se va mai baza pe el in sezonul viitor, iar Manchester United ar putea fi o destinatie pentru Navas.

In cazul in care Keylor Navas nu va accepta sa vina la Manchester, Solskjaer i-ar putea oferi sansa de a deveni titular lui Sergio Romero. Argentinianul este din 2015 la United, iar in acest sezon a strans numai 7 aparitii. El a fost considerat varianta de rezerva din momentul transferului de la Sampdoria, iar acum ar putea primi o sansa nesperata.