Ar putea fi cel mai bine platit portar din lume! Oferta incredibila a lui Manchester United pentru a-l pastra pe De Gea! Ce salariu va incasa

Manchester United nu vrea sa il piarda pe De Gea

Dupa ce a refuzat initial prelungirea cu Manchester United, clubul pregateste o noua oferta pentru a nu il pierde pe De Gea. The Telegraph anunta ca United i-a pregatit lui De Gea un contract in valoare de 19 milioane de euro pe sezon, valabil pe 5 ani. In cazul in care De Gea va semna va fi cel mai bine platit portar din lume.

Cele doua parti sunt pe punctul de a prelungi intelegerea inceputa in 2011, chiar daca initial De Gea a amanat semnarea unei prelungiri. Pentru a-l face sa uite de alte formatii, United intentioneaza sa-l faca pe De Gea cel mai bine platit fotbalist din Premier League.

65 de milioane de euro este cota lui De Gea, conform treansfermarkt. A jucat 275 de meciuri pentru Manchester United si a primit 278 de goluri. A venit in 2011 la United de la Atletico Madrid in schimbul a 25 de milioane de euro.