David de Gea, aproape de revenire după mai bine de un an: "Contract pe un sezon"

După 12 ani petrecuți pe Old Trafford, David de Gea a plecat de la Manchester United în vara anului trecut. Pe parcursul ultimului an, portarul spaniol ar fi fost în negocieri cu mai multe echipe din Europa și Arabia Saudită, însă nu a ajuns la un acord cu niciuna dintre ele.

Acum, presa din Italia anunță că De Gea este foarte aproape să bată palma cu Fiorentina pentru un contract pe un sezon, cu opțiune de prelungire.

La acest moment se poartă negocieri concrete între Fiorentina și David de Gea, anunță jurnalistul Gianluca Di Marzio. Spaniolului ar urma să îi fie garantat postul de titular.

Dacă transferul lui De Gea se va confirma, Fiorentina ar urma să se despartă de Pietro Terracciano (34 de ani), portarul titular din ultimele sezoane. Italianul este așteptat la un alt club din Serie A, Monza.

