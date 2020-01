"De cand am castigat 6 trofee cu Barcelona sunt un esec!" Raspunsul lui Guardiola care a lasat pe toti cu GURA CASCATA! Ce l-a enervat pe antrenorul lui City

Josep Guardiola a vorbit la conferinta de presa dinaintea meciului din Cupa cu Port Vale.

Antrenorul lui Manchester City este unul dintre cei mai titrati antrenori ai ultimilor 10 ani, iar Barcelona pe care el a antrenat-o si alaturi de care a intrat in istorie a fost numita oficial "Echipa deceniului".

Intrebat daca are impresia ca sezonul actual este un esec daca nu va castiga titlul cu echipa sa, Guardiola a oferit un raspuns ironic, care i-a lasat pe toti cu gurile cascate.

"In mod normal, esuez in fiecare an de cand am castigat cele 6 trofee cu Barcelona. Sunt un esec, de cand am castigat titlurile alea, am esuat mereu. Este ceva ce accept, nu am nicio problema cu asta", a declarat Pep Guardiola la conferinta de presa.