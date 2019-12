Guardiola spune ca nu regreta nimic dupa infrangerea cu Wolves! Ce a declarat despre lupta la titlu cu Liverpool

Manchester City a pierdut dramatic meciul cu Wolves, scor 3-2.

Pep Guardiola spune ca nu regreta nimic dupa ce a pierdut dramatic meciul din etapa a 19-a din Premier League. Echipa sa a condus cu 2-0, chiar si cu un om mai putin pe teren (Ederson a fost eliminat in minutul 12), insa gazdele au revenit incredibil si au marcat golul victoriei in minutul 89.

"Nu putem sa punem accentul pe meciurile din Cupe, deoarece riscam ca in sezonul urmator sa nu fim in Europa. Suntem obisnuiti sa fim sus, dar acum suntem foarte departe si trebuie sa ne schimbam mentalitatea. Am spus de multe ori ca este nerealist sa ne gandim la Liverpool. Trebuie sa ne gandim la Leicester acum si sa prindem locul doi. Am avut sansa de a trece pe pozitia secunda, dar am ramas pe trei. Este dificil în Premier League, mai ales impotriva acestei echipe. Am avut un avantaj, dar nu am reusit sa il aparam. Au luptat incredibil, au alergat pana in ultimele minute, dar am primit goluri pe care le puteam evita. Echipa a luptat, nu regret nimic. Au dat tot pentru a apara rezultatul. La acest nivel, trebuie sa jucăm 11 contra 11. Poti evita sa primesti goluri, insa uneori intervine oboseala sau timpul mare in care trebuie sa te aperi si este dificil", a declarat Guardiola la finalul partidei.

Man. City nu are un sezon grozav si se afla pe pozitia a 3-a, dupa Livepool si Leicester, la 14 puncte de lider! Primele 4 locuri din Premier League duc direct in grupele Champions League, in schimb ce locul al 5-lea asigura prezenta in grupele Europa League.