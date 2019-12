E oficial! Mikel Arteta, secundul lui Guardiola la City, a semnat cu Arsenal

"Tunarii" i-au gasit inlocuitor lui Unai Emery.

Gruparea londoneza e in criza, iar dupa demiterea lui Unai Emery au inceput cautarile pentru cea mai buna solutie pe banca tehnica. Potrivit Sky Sport, Mikel Arteta a semnat un contract pe 3 ani si jumatate cu Arsenal, obiectivul fiind o clasare cat mai buna in Premier League, avand in vedere ca echipa este pe locul 10, la 27 de puncte de liderul Liverpool.

Arteta, fost jucator la Arsenal in perioada 2011-2016, s-a alaturat, dupa retragerea din cariera de fotbalist, proiectului de la Manchester City, unde i-a fost secund lui Pep Guardiola. Intr-o conferinta de presa premergatoare meciului din Cupa Ligii cu Oxford City, Guardiola a dat de inteles ca despartirea de secundul sau este iminenta, iar decizia ii apartine in totalitate lui Arteta.

Noul antrenor al lui Arsenal va mai sta pe banca lui City si la meciul din aceasta seara contra lui Oxford. El ar putea debuta ca principal la "tunari" in meciul cu Everton, din weekend, unde tocmai a fost numit antrenor Carlo Ancelotti, demis recent de la Napoli.