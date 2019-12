Joaca Astra zici ca-i BARCELONA! Interviu de SENZATIE cu Alibec si Andone la Giurgiu! Cum a ajuns Andone GUARDIOLA pentru Alibec

Alibec a renascut la Astra si asteapta de la Mos Craciun un transfer afara. Si-ar dori in Spania, dar Sumudica trage de el sa vina in Turcia.

Alibec n-a reusit sa fie campion cu FCSB, dar poate lua al doilea titlu cu Astra.

Budescu s-a suparat pe Contra si se gandeste sa nu mai vina la nationala.

"Mai are de jucat la nationala, are doar 30 de ani, eu nu am avut intentia sa ma retrag, chiar daca nu mi s-au dat sanse mai deloc", spune Alibec.

Budescu si Alibec n-au facut pariuri la El Clasico. Au tinut amandoi cu Barcelona. Antrenorul Andone a sustinut-o pe Real.

Fotbalistii Astrei nu-l vor pe Klopp la Giurgiu. Il au alaturi de ei pe 'Guardiola' Andone. :)

Reporter: Toata lumea i-a zis lui Andone Klopp al Astrei...

Alibec: Mai degraba Guardiola!

Andone: Asa, zi, zi!