Moment FABULOS! Sterling a ratat penalty-ul, dar VAR a decis sa se repete! Guardiola, semne disperate pentru Sterling sa nu mai bata, dar jucatorul nu l-a ascultat! Ce a urmat :)

Un moment amuzant a avut loc la meciul dintre Wolves si Manchester City.

Ryad Mahrez a obtinut un penalty in minutul 24 pentru "cetateni". Sterling a luat mingea pentru a executa lovitura de la 11 metri, dar a ratat, mingea fiind respinsa de portarul advers. VAR a intervenit si a decis repetarea loviturii, dupa ce jucatorii lui Wolves au fost surprinsi in interiorul careului in momentul executiei.

Guardiola a facut semne disperate de pe banca de rezerve pentru a nu mai executa Sterling, dar acestuia nu i-a pasat si s-a dus la punctul cu var pentru a executa din nou. Sterling a batut la fel de prost, dar a avut noroc ca mingea sa-i fie respinsa in fata si a inscris in cele din urma.

Guardiola a reactionat punandu-si mana in cap, dupa ce a vazut ce a facut Sterling.