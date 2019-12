Cine este suporterul care a DEZGUSTAT Anglia! Fanul care a scos sunete de maimuta catre jucatorii lui United a fost descoperit

Un fan a fost surprins in tribuna imitand o maimuta in timp ce mijlocasul lui United, Fred, se apropia de marginea terenului.

Identitatea barbatului a fost dezvaluita prin intermediul retelelor de socializare.

Anthony Burke este numele celui care a avut reactiile scandaloase din timpul meciului.

Acesta lucreaza in constructii pentru compania Kier Group. Autoritatile vor lua masuri in cel mai scurt timp si barbatul risca sa nu mai calce pe vreun stadion de fotbal din Anglia. De asemenea, barbatul isi poate pierde si slujba, dupa ce mai multe proteste au fost facute la adresa companiei la care lucreaza.

Racist at the Man City game against Man United is called Anthony Burke. Video of him doing monkey chants. Works at @kiergroup plc. This construction worker took his chanting skills to the field. @ManUtd @FIFAcom @ManCity #MCIMUN #NoToRacism pic.twitter.com/O2n9Uja5Yk

"Suntem constienti de videoclipul care circula pe retelele de socializare. Luam acuzatiile si cazurile de rasism foarte in serios si cercetam in prezent potentialele legaturi intre individul implicat si Kier", au spus cei de la Kier Group.

We’re aware of a video circulating on social media. We take allegations and instances of racism very seriously and are currently investigating potential links between the individual involved and Kier.