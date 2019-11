"Nu il ajuta nici FCSB!" Motivul pentru care Coman nu poate visa la Manchester City! Nationala, cheia unui transfer urias

Din articol Becali a cerut 25 de milioane pentru Coman

Florinel Coman e in lotul lui Cosmin Contra pentru meciurile cu Suedia si Spania, IN DIRECT LA PRO TV!

Florinel Coman este cel mai des rostit nume din fotbalul romanesc in ultima vreme.

Evolutia lui Mbappe de Romania este urmarita indeaproape de echipe mari din Europa, printre care Manchester City.

Totusi, selectionerul de la tineret, Mirel Radoi, e de parere ca pentru a prinde un transfer mare, Florinel Coman ar trebui sa plece de la FCSB la o echipa mai mica, insa cu rezultate in cupele europene, iar apoi ar putea avea sanse mai mari de transfer la o forta asa cum este Man City.

"Da, e intr-o continua crestere, mai are o marja de progres, dar anul viitor cred ca ar trebui sa faca pasul spre o echipa din strainatate, din punctul meu de vedere. Eu il stiu, m-am obisnuit cu Florinel, stiu ce poate.

In momentul de fata e greu pentru ca nu-l ajuta echipa de club la nivel de cupe europene, dar poate va reusi sa joace cu Suedia, sa o faca bine, sa ne calificam la Campionatul European si poate va reusi sa faca pasul si la o echipa asa cum este City. El calitati are", a fost verdictul dat de Mirel Radoi.

Becali a cerut 25 de milioane pentru Coman

Becali a confirmat ca a fost cautat din strainatate pentru Florinel Coman.

Nu vrea sa ia mai putin de 25 de milioane de euro in schimbul atacantului! Becali a transmis pretul, iar agentul care l-a cautat nu s-a speriat. E deschis la negocieri!

"Nu stiu de americani. Am primit un telefon, asta da! Am cerut 25 de milioane pe el. Intermediarul a spus ca banii nu sunt o problema. Faptul ca negociem, inseamna ca nu s-au speriat de suma! Florinel acum face atatia bani, dar valoarea lui e de 100, 150, asta va fi valoarea lui peste un an sau doi! Nu conteaza ca e roman si nu francez, la mine, Becali, nu conteaza asta. Conteaza la altii. Strainii stiu de mine. Stiu cine-i Becali, nu mai trebuie sa fiu din Franta si din Germania! Sunt cu Hristos, nu mai conteaza, sunt mai puternic decat toti", a spus Becali la PRO X.