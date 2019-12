SENZATIONAL! Leicester a depasit-o pe Manchester City in Premier League, cu un gol validat de VAR in ultimul minut 

Leicester a invins-o pe Everton cu 2-1.

Echipa lui Brandon Rodgers a castigat meciul cu Everton si a devansat-o pe Manchester City in clasamentul din Premier League, cu 32 de puncte obtinute. Echipa lui Guardiola are 29, dupa remiza cu Newcastle.

Everton a deschis scorul in minutul 23 prin Richarlison, intrand in avantaj la pauza. Vardy a egalat in minutul 68 cu un sut precis din fata portii. Golul victoriei a fost marcat in minutul 4 de prelungiri, de Iheanacho, care a fentat apararea si a scapat singur cu portarul.

Initial, arbitrul anulase golul pe motiv de ofsaid, insa si-a intors decizia dupa ce a consultat VAR. Astfel, Leicester a ajuns la a saptea victorie consecutiva.

When VAR confirms you've scored a late, late winner! ???? Watch reaction to Leicester's 2-1 victory over Everton on Sky Sports Premier League pic.twitter.com/czHxpMqmYc — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 1, 2019