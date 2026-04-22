Chelsea a luat o decizie radicală cu privire la antrenorul Liam Rosenior (41 de ani), ”instalat” la echipă în urmă cu doar patru luni. Conducerea l-a demis pe englez, după ce londonezii au ieșit complet din calculele pentru un loc de UEFA Champions League în acest sezon.

Decizia a fost anunțată de presa britanică, iar în scurt timp a venit și confirmarea din partea celor de la Chelsea, prin intermediul unui comunicat oficial. De echipă ar urma să se ocupe Calum McFarlane, ”interimarul” care a mai fost la echipă și după demiterea lui Enzo Maresca.

Rosenior a fost adus de Chelsea de la Strasbourg, ”sora mai mică” a clubului londonez, ambele echipe fiind sub același patronat. În 23 de partide, englezul a bifat 11 victorii, două rezultate de egalitate și zece înfrângeri.

Chelsea și-a demis antrenorul: ”Rezultatele au fost sub standardele necesare”

”Clubul Chelsea s-a despărțit astăzi de antrenorul principal Lian Rosenior. În numele tuturor celor de la Chelsea, dorim să ne exprimăm recunoștința față de Liam și personalul său pentru toate eforturile depuse în timpul petrecut la club.

Aceasta nu a fost o decizie pe care clubul a luat-o cu ușurință, însă rezultatele și performanțele recente au fost sub standardele necesare, având în vedere că mai sunt multe de jucat în acest sezon. Toți cei de la Chelsea FC îi urează lui Liam mult succes în viitor.

Calum McFarlane va prelua conducerea echipei ca antrenor principal interimar până la sfârșitul sezonului, cu sprijinul personalului existent al clubului, în timp ce ne străduim să obținem calificarea europeană și să progresăm în FA Cup.

Pe măsură ce clubul depune eforturi pentru a aduce stabilitate în funcția de antrenor principal, vom întreprinde un proces de autoreflecție pentru a face numirea potrivită pe termen lung”, a transmis clubul de pe Stamford Bridge.