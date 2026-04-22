NEWS ALERT Chelsea și-a demis antrenorul: ”Rezultatele au fost sub standardele necesare”

Chelsea și-a demis antrenorul: "Rezultatele au fost sub standardele necesare"
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.

Liam RoseniorChelseaantrenor Chelsea
Chelsea a luat o decizie radicală cu privire la antrenorul Liam Rosenior (41 de ani), ”instalat” la echipă în urmă cu doar patru luni. Conducerea l-a demis pe englez, după ce londonezii au ieșit complet din calculele pentru un loc de UEFA Champions League în acest sezon.

Decizia a fost anunțată de presa britanică, iar în scurt timp a venit și confirmarea din partea celor de la Chelsea, prin intermediul unui comunicat oficial. De echipă ar urma să se ocupe Calum McFarlane, ”interimarul” care a mai fost la echipă și după demiterea lui Enzo Maresca.

Rosenior a fost adus de Chelsea de la Strasbourg, ”sora mai mică” a clubului londonez, ambele echipe fiind sub același patronat. În 23 de partide, englezul a bifat 11 victorii, două rezultate de egalitate și zece înfrângeri.

Chelsea și-a demis antrenorul: ”Rezultatele au fost sub standardele necesare”

”Clubul Chelsea s-a despărțit astăzi de antrenorul principal Lian Rosenior. În numele tuturor celor de la Chelsea, dorim să ne exprimăm recunoștința față de Liam și personalul său pentru toate eforturile depuse în timpul petrecut la club.

Aceasta nu a fost o decizie pe care clubul a luat-o cu ușurință, însă rezultatele și performanțele recente au fost sub standardele necesare, având în vedere că mai sunt multe de jucat în acest sezon. Toți cei de la Chelsea FC îi urează lui Liam mult succes în viitor.

Calum McFarlane va prelua conducerea echipei ca antrenor principal interimar până la sfârșitul sezonului, cu sprijinul personalului existent al clubului, în timp ce ne străduim să obținem calificarea europeană și să progresăm în FA Cup.

Pe măsură ce clubul depune eforturi pentru a aduce stabilitate în funcția de antrenor principal, vom întreprinde un proces de autoreflecție pentru a face numirea potrivită pe termen lung”, a transmis clubul de pe Stamford Bridge.

Chelsea a ajuns pe locul șapte în Premier League, cu 48 de puncte după cinci înfrângeri la rând. Ultima, 3-0 cu Brighton, i-a pus capac conducerii care a decis schimbarea staff-ului tehnic.

În următoarea etapă din campionat, Chelsea se va duela cu Nottingham Forest pe teren propriu.

VIDEO: Brighton - Chelsea 3-0, REZUMAT

Publicitate
Ce spune neamțul de 86 de ani suspectat că și-a ucis iubita de 30 de ani, în București. Tânăra era pasionată de kickboxing
Burnley – Manchester City, de la ora 22:00: meciul care poate schimba liderul din Premier League
Atalanta - Lazio, LIVE pe VOYO, de la 22:00! Cristi Chivu își află adversara din finala Coppa Italia
Jackpot după demitere! Liam Rosenior va încasa o sumă amețitoare pentru 104 zile la Chelsea
Gigi Becali „revine” și scoate din primul 11 un titular al lui Mirel Rădoi: „O să fac niște experimente!”
Gigi Becali a repetat un cuvânt de opt ori după refuzul lui Charalambous! Dorința pentru noul antrenor de la FCSB: ”Am nebuniile mele!”
Florin Prunea a susținut că Răzvan Burleanu a refuzat un antrenor de top în funcția de selecționer: „N-a vrut!”
Charalambous i-a dat răspunsul lui FCSB! MM Stoica, anunț despre următorul antrenor
Cesc Fabregas a surprins după Inter - Como 3-2: ”Chivu n-o s-o spună niciodată”

Transformare spectaculoasă pentru sportiva desemnată 'cea mai atrăgătoare femeie din lume': "Arăți incredibil"

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Italienii au numit persoana care a stat în spatele succesului lui Cristi Chivu din Inter - Como

Mirel Rădoi dezvăluie de ce a părăsit FCSB și mesajul transmis lui Gigi Becali la plecare

Inter - Como 3-2. Revenire absolut fabuloasă a lui Chivu, care se califică în finala Cupei Italiei



Gigi Becali a repetat un cuvânt de opt ori după refuzul lui Charalambous! Dorința pentru noul antrenor de la FCSB: ”Am nebuniile mele!”
Charalambous i-a dat răspunsul lui FCSB! MM Stoica, anunț despre următorul antrenor
Jackpot după demitere! Liam Rosenior va încasa o sumă amețitoare pentru 104 zile la Chelsea
Gigi Becali „revine” și scoate din primul 11 un titular al lui Mirel Rădoi: „O să fac niște experimente!”
Nicolae Stanciu și Andrei Burcă, la U Cluj? Reacția clubului + primul transfer: ”E jucătorul nostru din vară”
Jackpot după demitere! Liam Rosenior va încasa o sumă amețitoare pentru 104 zile la Chelsea
Chelsea îl păstrează pe Rosenior și pentru sezonul viitor. Fabregas nu revine în Premier League
E gata! Când va fi anunțat Joao Felix la noua echipă
"Aș vrea să-l văd la Liverpool". Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
stirileprotv Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Bugetul a fost împovărat cu 10 miliarde de lei de cearta dintre Bolojan şi Grindeanu

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

stirileprotv Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

stirileprotv Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

