Chelsea va lupta pentru titlu sezonul următor! Forțează aducerea antrenorului care a bifat una din marile surprize ai ultimilor ani

La finalul sezonului 2025-2026 de Premier League, Chelsea este pregătită să renunțe la mai multe nume importante din lot, după o stagiune sub așteptări.

Mai nou, în presa din Anglia se scrie și despre faptul că londonezii caută din nou antrenor, iar unul dintre numele grele intrate pe listă este Xabi Alonso, fostul antrenor de la Real Madrid și, în același timp, omul care a reușit una dintre cele mai mari surprinzătoare performanțe din ultimii ani în fotbalul european, să câștige Bundesliga alături de Bayer Leverkusen.

Chelsea vrea să îl aducă antrenor pe Xabi Alonso

Fără contract în acest moment, Xabi Alonso este foarte aproape să semneze cu o nouă echipă la aproximativ jumătate de an după despărțirea de Real Madrid. Tehnicianul spaniol a semnat cu Real Madrid la începutul verii din 2025, după ce Carlo Ancelotti a lăsat locul liber pe banca madrilenilor.

Alonso a plecat după jumătate de sezon, la o zi după insuccesul cu Barcelona din finala Supercupei Spaniei, scor 2-3, din 11 ianuarie 2026. El este încă apreciat și considerat un antrenor care poate crește, dată fiind performanța bifată alături de Bayer Leverkusen, iar din acest motiv îl dorește și Chelsea, pe lângă alte cluburi cu nume din Europa.

Chelsea, duel cu Liverpool pentru semnătura lui Xabi Alonso

Concret, londonezii o au rivală și pe Liverpool! Antrenorul de 44 de ani este și în atenția ”cormoranilor”, nemulțumiți de cum a decurs al doilea sezon sub comanda lui Arne Slot și sunt gata să facă o schimbare din stagiunea viitoare.

Chelsea va forța, se pare, aducerea lui Alonso și este gata să îi ofere timp pentru impunerea filozofiei de joc, nu cum a pățit la Real Madrid.