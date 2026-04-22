Chelsea a luat o decizie radicală cu privire la antrenorul Liam Rosenior (41 de ani), ”instalat” la echipă în urmă cu doar patru luni. Conducerea l-a demis pe englez, după ce londonezii au ieșit complet din calculele pentru un loc de UEFA Champions League în acest sezon.

Decizia a fost anunțată de presa britanică, iar după scurt timp a venit și confirmarea din partea clubului. Pentru antrenorul englez, experiența eșuată de pe Stamford Bridge îi va aduce o sumă uriașă în conturi.

Rosenior a petrecut mai bine de 100 de zile la Chelsea, deși semnase un contract valabil pentru șase ani, până în 2032. Pentru mandatul său scurt, antrenorul va încasa o sumă uriașă, care ajunge la 25 de milioane de euro, scriu spaniolii de la Marca.

Chelsea a anunțat și cine se va ocupa de echipă până la finalul sezonului. Responsabil va fi Calum McFarlane, care va fi ”interimar”, așa cum s-a întâmplat și după demiterea lui Enzo Maresca.

Rosenior a fost adus de Chelsea de la Strasbourg, ”sora mai mică” a clubului londonez, ambele echipe fiind sub același patronat. În 23 de partide, englezul a bifat 11 victorii, două rezultate de egalitate și zece înfrângeri.

Chelsea a ajuns pe locul șapte în Premier League, cu 48 de puncte după cinci înfrângeri la rând. Ultima, 3-0 cu Brighton, i-a pus capac conducerii care a decis schimbarea staff-ului tehnic.

În următoarea etapă din campionat, Chelsea se va duela cu Nottingham Forest pe teren propriu.

