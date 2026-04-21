În Anglia, fotbalul nu se oprește niciodată! Dovadă că etapa a 33-a s-a încheiat, aseară, cu un meci care ne-a dat prima echipa retrogradată după cum Sport.ro a scris aici, iar astăzi deja trecem la etapa a 34-a.

De la ora 22:00, e programat Brighton – Chelsea, un duel cu implicații pentru calificarea în viitorul sezon al cupelor europene.

Brighton, aflată pe locul 9 acum, țintește locul 7, de Conference League. În timp ce pentru Chelsea, pe 6 acum, miza e și mai mare: accederea în Champions League!

