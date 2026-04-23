Ce a avut de zis Pep Guardiola după ce Chelsea și-a dat afară antrenorul: ”La asta mă gândesc”

Londonezii și-au dat afară antrenorul după șapte înfrângeri în opt meciuri.

După ce a înregistrat cinci eșecuri consecutive în Premier League, Liam Rosenior (41 de ani) a fost înlăturat de la cârma echipei de pe ”Stamford Bridge”. El fusese adus la începutul anului în locul lui Enzo Maresca.

Chelsea se află pe locul 8 în clasamentul Premier League, cu 48 de puncte. 13 victorii, nouă remize și 12 eșecuri au bifat ”albaștrii” până acum în actuala stagiune.

Întrebat despre cazul Rosenior de la Chelsea, Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, a evidențiat că-i pare rău de plecarea unui antrenor de top din Premier League.

Rosenior a consemnat la Chelsea 23 de apariții pe bancă și a înregistrat o medie de 1,52 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

”Îmi pare foarte, foarte rău. Sunt destul de sigur că e un antrenor bun, de nivelul ăla. Mereu când se întâmplă asta, mă gândesc cât de norocos sunt, încă o dată, că sunt la acest club”, a spus Guardiola, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

Chelsea și-a demis antrenorul: ”Rezultatele au fost sub standardele necesare”

”Clubul Chelsea s-a despărțit astăzi de antrenorul principal Lian Rosenior. În numele tuturor celor de la Chelsea, dorim să ne exprimăm recunoștința față de Liam și personalul său pentru toate eforturile depuse în timpul petrecut la club.

Aceasta nu a fost o decizie pe care clubul a luat-o cu ușurință, însă rezultatele și performanțele recente au fost sub standardele necesare, având în vedere că mai sunt multe de jucat în acest sezon. Toți cei de la Chelsea FC îi urează lui Liam mult succes în viitor.

Calum McFarlane va prelua conducerea echipei ca antrenor principal interimar până la sfârșitul sezonului, cu sprijinul personalului existent al clubului, în timp ce ne străduim să obținem calificarea europeană și să progresăm în FA Cup.

Pe măsură ce clubul depune eforturi pentru a aduce stabilitate în funcția de antrenor principal, vom întreprinde un proces de autoreflecție pentru a face numirea potrivită pe termen lung”, a transmis clubul de pe Stamford Bridge.

