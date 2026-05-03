În mod clar, va fi o vară incendiară pe Stamford Bridge! Chelsea este pregătită să renunțe la mai multe nume importante, după un sezon sub așteptări în Premier League.

Forma slabă și presiunea financiară ar putea declanșa un adevărat exod. Nume grele precum Cole Palmer, Enzo Fernandez, Marc Cucurella sau Joao Pedro sunt menționate ca posibile plecări. Un alt nume surprinzător este Alejandro Garnacho, care ar putea pleca la doar un an de la sosire.

Chelsea, schimbări masive de lot în vară. Pe lista venirilor, Igor Thiago

Însă, a început să apară și un zvon legat de unul dintre jucătorii care pot ajunge la Chelsea în vară. Este vorba de atacantul care a surprins în Premier League, Igor Thiago, în vârstă de 24 de ani, legitimat la Brentford. Problema e că se cer mulți bani în schimbul acestuia, aproximativ 95 de milioane de euro!

Crescut de Cruzeiro, adus de Ludogoreț în Europa, șlefuit de Club Brugge și transferat de Brentford în vara lui 2024 pentru 33 de milioane de euro, sud-americanul trăiește în această stagiune cele mai frumoase momente ale carierei și e luat în calcul pentru lotul Braziliei la Cupa Mondială 2026.

După un an de adaptare, Thiago s-a integrat perfect în sistemul lui Brentford, iar după primele 14 etape era al doilea golgheter al campionatului din Premier League, după Erling Haaland: 11 goluri înscrise, toate din interiorul suprafeței de pedeapsă.

Brentford cere 95 de milioane de euro pentru cedarea lui Igor Thiago

Iar eficiența sa era una remarcabilă, cu 11 goluri venite dintr-un total de 32 de șuturi spre poartă și 19 pe poartă, cu o frecvență de un gol la fiecare 103 minute petrecute pe teren. Și cinci venite de la punctul cu var.

La ora actuală, el are 34 de meciuri, 21 de goluri și o pasă decisivă în Premier League, iar cota de piață i-a urcat până la 50 de milioane de euro!

Este tot pe locul 2 în clasamentul celor mai buni marcatori din prima ligă din Anglia, la trei goluri de liderul Erling Haaland.