Manchester United - Liverpool, de la 17:30 în Premier League (VOYO). Echipe probabile + cotele caselor de pariuri din Anglia. Analiza lui Dan Chilom

de Dan Chilom

Cu ani în urmă, această partidă conta pentru titlul de campioană, cupa Angliei, cupa Ligii Angliei, sau pentru fazele finale ale UCL. Chiar dacă acum miza sunt locurile de UCL, ne bucurăm totuși pentru revenirea în prim plan a lui Manchester United, formație care, alături de Liverpool, deține cele mai multe titluri de campioană în Albion, 20 la număr.

Manchester United - Liverpool | Echipe probabile

United: Lammens- Shaw, Maguire, Yoro, Dalot-Casemiro, Fernandes, Mainoo, Diallo-Mbeumo- Sesko

Liverpool: Woodman-Kerkez, Dijk, Konate, Frimpong-McAllister-Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz , Salah- Isak

În ultimele 5 meciuri directe, Manchester United a câștigat o dată Liverpool a câștigat de două ori, si s-au înregistrat două rezultate de egalitate.

Casele de pariuri din Anglia o vad favorită pe United, și le acordă o cotă de 2.22.

Liverpool primește șansa a doua la victorie, și o cotă de 3.00.

Egal - 3.75

Ambele echipe marchează - 1.50

