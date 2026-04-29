Atacantul echipei Chelsea, Mykhailo Mudryk, a făcut apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) împotriva suspendării sale de patru ani pentru dopaj, pronunţată de Asociaţia Engleză de Fotbal (FA), a relatat miercuri presa britanică.

Ucraineanul a fost acuzat de încălcarea regulilor antidoping în iunie anul trecut, după ce o probă prelevată în 2024 a relevat prezenţa unei substanţe interzise, ​​despre care se crede că este meldonium. Mudryk a declarat că rezultatul pozitiv a fost un „şoc total”, deoarece nu a folosit niciodată cu bună ştiinţă o substanţă interzisă.

După ce s-a alăturat echipei Chelsea în ianuarie 2023 pentru o sumă iniţială de 70 de milioane de euro, Mudryk a fost suspendat provizoriu în decembrie 2024, iar jucătorul în vârstă de 25 de ani nu a mai jucat de atunci. „Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) confirmă că a primit un apel din partea lui Mykhailo Mudryk împotriva FA, depus la 25 februarie 2026”, a precizat instituţia într-un comunicat transmis către BBC şi The Times, citat de News.ro.

„Părţile schimbă în prezent memorii scrise şi nu a fost încă stabilită o dată de audiere.” FA a declarat că nu poate comenta, deoarece cazul este în curs de desfăşurare. Reuters a contactat TAS pentru comentarii.

Meldonium este aceeaşi substanţă pentru care a fost testată pozitiv Maria Şarapova. Jucătoarea de tenis rusă a fost iniţial suspendată timp de doi ani de către Federaţia Internaţională de Tenis, înainte ca apelul făcut să îi reducă suspendarea la 15 luni.