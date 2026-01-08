Brentford a oferit o nouă demonstrație de forță pe Gtech Community Stadium, 3-0 cu Sunderland miercuri seara LIVE pe VOYO, și este acum la un singur punct de pozițiile de Champions League!

Brazilianul Igor Thiago, cu o dublă (30, 65), și ucraineanul Yehor Yarmolyuk (73) au înscris golurile lui Brentford, care ocupă poziția a cincea în Premier League, în spatele ”careului de ași” Arsenal - Manchester City - Aston Villa - Liverpool.

Igor Thiago, dublă în Brentford - Sunderland 3-0 și 16 goluri marcate în acest sezon din Premier League

”Tancul” Igor Thiago (24 de ani, 1,91 m și 85 kg) a ajuns la 16 goluri marcate în cele 21 de etape disputate până acum!

Doar Erling Haaland a înscris mai mult - 20 de reușite.

