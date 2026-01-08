Brentford a oferit o nouă demonstrație de forță pe Gtech Community Stadium, 3-0 cu Sunderland miercuri seara LIVE pe VOYO, și este acum la un singur punct de pozițiile de Champions League!
Brazilianul Igor Thiago, cu o dublă (30, 65), și ucraineanul Yehor Yarmolyuk (73) au înscris golurile lui Brentford, care ocupă poziția a cincea în Premier League, în spatele ”careului de ași” Arsenal - Manchester City - Aston Villa - Liverpool.
Igor Thiago, dublă în Brentford - Sunderland 3-0 și 16 goluri marcate în acest sezon din Premier League
”Tancul” Igor Thiago (24 de ani, 1,91 m și 85 kg) a ajuns la 16 goluri marcate în cele 21 de etape disputate până acum!
Doar Erling Haaland a înscris mai mult - 20 de reușite.
Rezultatele și marcatorii din etapa 21 din Premier League
Marţi
West Ham United - Nottingham Forest 1-2
Au marcat: Murillo (13 - autogol), respectiv Nicolas Dominguez (55), Gibbs-White (89 - penalty).
Miercuri
Bournemouth - Tottenham Hotspur 3-2
Au marcat: Evanilson (22), Kroupi (36), Semenyo (90+5), respectiv Tel (5), Palhinha (78).
Fundaşul Radu Drăguşin a fost rezervă neutilizată la Tottenham.
Brentford - Sunderland 3-0
Au marcat: Igor Thiago (30, 65), Yarmolyuk (73).
Everton - Wolverhampton 1-1
Au marcat: Michael Keane (17), respectiv Matheus Mane (69).
Fulham - Chelsea 2-1
Au marcat: Raul Jimenez (55), Harry Wilson (81), respectiv Liam Delap (72).
Crystal Palace - Aston Villa 0-0
Manchester City - Brighton 1-1
Au marcat: Haaland (41 - penalty), respectiv Mitoma (60).
Newcastle United - Leeds United 4-3
Au marcat: Harvey Barnes (36, 90+12), Joelinton (54), Bruno Guimaraes (90+1 - penalty), respectiv Brenden Aaronson (32, 79), Calvert-Lewin (45+5 - penalty).
Burnley - Manchester United 2-2
Au marcat: Heaven (13 - autogol), Jaidon Anthony (66), respectiv Sesko (50, 60).
* Azi se dispută derby-ul Arsenal - Liverpool.
Clasamentul din Premier League