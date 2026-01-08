VIDEO EXCLUSIV Brentford visează la Champions League după ce a dat de pământ cu Sunderland! ”Monstrul” care îl amenință pe Haaland

Meciurile din Premier League sunt EXCLUSIV pe VOYO.

Brentford a oferit o nouă demonstrație de forță pe Gtech Community Stadium, 3-0 cu Sunderland miercuri seara LIVE pe VOYO, și este acum la un singur punct de pozițiile de Champions League!

Brazilianul Igor Thiago, cu o dublă (30, 65), și ucraineanul Yehor Yarmolyuk (73) au înscris golurile lui Brentford, care ocupă poziția a cincea în Premier League, în spatele ”careului de ași” Arsenal - Manchester City - Aston Villa - Liverpool.

Igor Thiago, dublă în Brentford - Sunderland 3-0 și 16 goluri marcate în acest sezon din Premier League

”Tancul” Igor Thiago (24 de ani, 1,91 m și 85 kg) a ajuns la 16 goluri marcate în cele 21 de etape disputate până acum!

Doar Erling Haaland a înscris mai mult - 20 de reușite.

Rezultatele și marcatorii din etapa 21 din Premier League

Marţi

West Ham United - Nottingham Forest 1-2

Au marcat: Murillo (13 - autogol), respectiv Nicolas Dominguez (55), Gibbs-White (89 - penalty).

Miercuri

Bournemouth - Tottenham Hotspur 3-2

Au marcat: Evanilson (22), Kroupi (36), Semenyo (90+5), respectiv Tel (5), Palhinha (78).

Fundaşul Radu Drăguşin a fost rezervă neutilizată la Tottenham.

Brentford - Sunderland 3-0

Au marcat: Igor Thiago (30, 65), Yarmolyuk (73).

Everton - Wolverhampton 1-1

Au marcat: Michael Keane (17), respectiv Matheus Mane (69).

Fulham - Chelsea 2-1

Au marcat: Raul Jimenez (55), Harry Wilson (81), respectiv Liam Delap (72).

Crystal Palace - Aston Villa 0-0

Manchester City - Brighton 1-1

Au marcat: Haaland (41 - penalty), respectiv Mitoma (60).

Newcastle United - Leeds United 4-3

Au marcat: Harvey Barnes (36, 90+12), Joelinton (54), Bruno Guimaraes (90+1 - penalty), respectiv Brenden Aaronson (32, 79), Calvert-Lewin (45+5 - penalty).

Burnley - Manchester United 2-2

Au marcat: Heaven (13 - autogol), Jaidon Anthony (66), respectiv Sesko (50, 60).

* Azi se dispută derby-ul Arsenal - Liverpool.

Clasamentul din Premier League

