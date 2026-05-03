Lovitură cruntă pentru Liverpool înaintea derby-ului cu Manchester United!

Derby-ul Angliei, care va putea fi urmărit în direct pe VOYO , va avea loc pe ”Old Trafford” și va conta pentru etapa cu numărul 35 din eșalonul de elită Premier League.

Publicația britanică The Sun a anunțat chiar înaintea meciului că Liverpool a rămas fără Alexander Isak, care s-a ”rupt” din nou.

Fotbalistul suedez s-a accidentat la unul dintre antrenamentele echipei din această săptămână și va fi indisponibil pentru partida cu Manchester United.

Isak, pentru care Liverpool a plătit 145 de milioane de euro, tocmai ce revenise în urmă cu o lună dintr-o altă accidentare, care îl ținuse departe de teren mai bine de trei luni.

Isak a bifat în actuala stagiune 13 apariții în Premier League la Liverpool (3 goluri, 1 assist), șapte în Champions League și una în Carabao Cup (1 gol).

Cele două rivale se vor confrunta după un sezon departe de standardele lor istorice. Manchester United se află pe locul 3, cu 61 de puncte, iar Liverpool pe 4, la trei „lungimi” în urmă; pentru gruparea de pe Old Trafford situația este foarte bună, dacă ne raportăm strict la ce s-a întâmplat în „epoca” post Sir Alex Ferguson.

Ambele echipe au fost eliminate în stagiunea curentă din FA Cup și Cupa Ligii, iar Liverpool a cedat și în Supercupa Angliei la începutul sezonului, după loviturile de departajare, împotriva lui Crystal Palace.

Diferența majoră este reprezentată de faptul că Liverpool a ajuns, din ipostaza de campioană a Angliei, totuși până în sferturile Champions League, chiar dacă a fost eliminată cu 0-4 la general de către PSG. Manchester United nici măcar nu a participat în cupele europene, după ce în sezonul trecut a terminat Premier League pe un rușinos loc 15.

Rivalitatea perfectă este evidențiată încă o dată de bilanțul întâlnirilor directe. Dacă Manchester United domină per total, Liverpool s-a impus de mai multe ori în cele mai recente 10 confruntări din Premier League: cinci victorii, trei remize și două înfrângeri.

Ultimul cuvânt de spus l-a avut însă tot United. În turul disputat pe 19 octombrie, Manchester United a câștigat cu 2-1 pe terenul lui Liverpool. Mbeumo (2') și Maguire (84') au punctat atunci pentru învingători, iar Gakpo (78') a înscris pentru învinși.