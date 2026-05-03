Lovitură cruntă pentru Liverpool înaintea derby-ului cu Manchester United!

Lovitură cruntă pentru Liverpool înaintea derby-ului cu Manchester United! Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Manchester United - Liverpool este duminică după-amiază, de la ora 17:30.

TAGS:
Alexander IsakLiverpoolManchester UnitedVoyoPremier League
Din articol

Derby-ul Angliei, care va putea fi urmărit în direct pe VOYO, va avea loc pe ”Old Trafford” și va conta pentru etapa cu numărul 35 din eșalonul de elită Premier League.

Ultimul duel dintre Manchester United și Liverpool a avut loc în turul sezonului, pe ”Anfield”, și s-a încheiat 2-1 în favoarea ”diavolilor roșii”.

Lovitură cruntă pentru Liverpool înaintea derby-ului cu Manchester United!

  • Imago1075820758
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Foto: Imago Images

Publicația britanică The Sun a anunțat chiar înaintea meciului că Liverpool a rămas fără Alexander Isak, care s-a ”rupt” din nou.

Fotbalistul suedez s-a accidentat la unul dintre antrenamentele echipei din această săptămână și va fi indisponibil pentru partida cu Manchester United.

Isak, pentru care Liverpool a plătit 145 de milioane de euro, tocmai ce revenise în urmă cu o lună dintr-o altă accidentare, care îl ținuse departe de teren mai bine de trei luni.

Isak a bifat în actuala stagiune 13 apariții în Premier League la Liverpool (3 goluri, 1 assist), șapte în Champions League și una în Carabao Cup (1 gol).

Manchester United - Liverpool va fi LIVE TEXT pe Sport.ro

Cele două rivale se vor confrunta după un sezon departe de standardele lor istorice. Manchester United se află pe locul 3, cu 61 de puncte, iar Liverpool pe 4, la trei „lungimi” în urmă; pentru gruparea de pe Old Trafford situația este foarte bună, dacă ne raportăm strict la ce s-a întâmplat în „epoca” post Sir Alex Ferguson.

Ambele echipe au fost eliminate în stagiunea curentă din FA Cup și Cupa Ligii, iar Liverpool a cedat și în Supercupa Angliei la începutul sezonului, după loviturile de departajare, împotriva lui Crystal Palace. 

Diferența majoră este reprezentată de faptul că Liverpool a ajuns, din ipostaza de campioană a Angliei, totuși până în sferturile Champions League, chiar dacă a fost eliminată cu 0-4 la general de către PSG. Manchester United nici măcar nu a participat în cupele europene, după ce în sezonul trecut a terminat Premier League pe un rușinos loc 15.

Rivalitatea perfectă este evidențiată încă o dată de bilanțul întâlnirilor directe. Dacă Manchester United domină per total, Liverpool s-a impus de mai multe ori în cele mai recente 10 confruntări din Premier League: cinci victorii, trei remize și două înfrângeri. 

Ultimul cuvânt de spus l-a avut însă tot United. În turul disputat pe 19 octombrie, Manchester United a câștigat cu 2-1 pe terenul lui Liverpool. Mbeumo (2') și Maguire (84') au punctat atunci pentru învingători, iar Gakpo (78') a înscris pentru învinși.  

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Bulgaria a înregistrat cea mai mare rată anuală a inflației din zona euro în luna aprilie
Bulgaria a înregistrat cea mai mare rată anuală a inflației din zona euro în luna aprilie
ARTICOLE PE SUBIECT
Cristiano Bergodi pregătește toate armele pentru titlul din Superliga: „Sper să fie recuperat”
Cristiano Bergodi pregătește toate armele pentru titlul din Superliga: „Sper să fie recuperat”
ULTIMELE STIRI
Metaloglobus, mesaj după momentul cutremurător de la finalul meciului cu Oțelul: ”Sincere condoleanțe familiei îndurerate”
Metaloglobus, mesaj după momentul cutremurător de la finalul meciului cu Oțelul: ”Sincere condoleanțe familiei îndurerate”
De ce este evitat Elias Charalambous de alte cluburi după despărțirea de FCSB
De ce este evitat Elias Charalambous de alte cluburi după despărțirea de FCSB
A fost nebunie! Echipa cu cel mai spectaculos stadion din țară a promovat în prima ligă
A fost nebunie! Echipa cu cel mai spectaculos stadion din țară a promovat în prima ligă
Lovitură pentru FCSB! Preferatul lui Gigi Becali e gata să plece
Lovitură pentru FCSB! Preferatul lui Gigi Becali e gata să plece
Andrei Nicolescu a conturat strategia la Dinamo. Cum vrea să rezolve două mutări bombă pentru sezonul viitor
Andrei Nicolescu a conturat strategia la Dinamo. Cum vrea să rezolve două mutări bombă pentru sezonul viitor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Scandal monstru! Becali le-a luat banii, iar arabii se consideră păcăliți: „Cine a permis asta?!“

Scandal monstru! Becali le-a luat banii, iar arabii se consideră păcăliți: „Cine a permis asta?!“

Fabregas i-a dat o mână de ajutor lui Chivu: cum poate lua titlul Inter după ultimul rezultat al lui Napoli

Fabregas i-a dat o mână de ajutor lui Chivu: cum poate lua titlul Inter după ultimul rezultat al lui Napoli

România, formidabilă: condusă de superba Bernadette Szocs, naționala a obținut o victorie uriașă la Mondiale

România, formidabilă: condusă de superba Bernadette Szocs, naționala a obținut o victorie uriașă la Mondiale

Ca și plecat de la FCSB, jucătorul și-a găsit echipă

Ca și plecat de la FCSB, jucătorul și-a găsit echipă

Elias Charalambous i-a dat răspunsul lui Gigi Becali

Elias Charalambous i-a dat răspunsul lui Gigi Becali

Ai noștri, ca brazii: România, la înălțime la Europenele de Fitness și Culturism! 14 clasări pe podium în prima zi

Ai noștri, ca brazii: România, la înălțime la Europenele de Fitness și Culturism! 14 clasări pe podium în prima zi



Recomandarile redactiei
De ce este evitat Elias Charalambous de alte cluburi după despărțirea de FCSB
De ce este evitat Elias Charalambous de alte cluburi după despărțirea de FCSB
A fost nebunie! Echipa cu cel mai spectaculos stadion din țară a promovat în prima ligă
A fost nebunie! Echipa cu cel mai spectaculos stadion din țară a promovat în prima ligă
Metaloglobus, mesaj după momentul cutremurător de la finalul meciului cu Oțelul: ”Sincere condoleanțe familiei îndurerate”
Metaloglobus, mesaj după momentul cutremurător de la finalul meciului cu Oțelul: ”Sincere condoleanțe familiei îndurerate”
Lovitură pentru FCSB! Preferatul lui Gigi Becali e gata să plece
Lovitură pentru FCSB! Preferatul lui Gigi Becali e gata să plece
Andrei Nicolescu a conturat strategia la Dinamo. Cum vrea să rezolve două mutări bombă pentru sezonul viitor
Andrei Nicolescu a conturat strategia la Dinamo. Cum vrea să rezolve două mutări bombă pentru sezonul viitor
Alte subiecte de interes
Cât costă semnătura lui Alexander Isak, atacantul care a furat privirile cluburilor de top din Europa
Cât costă semnătura lui Alexander Isak, atacantul care a furat privirile cluburilor de top din Europa
Se anunță schimbări în atacul lui Arsenal! Ce jucători a "ochit" Arteta
Se anunță schimbări în atacul lui Arsenal! Ce jucători a "ochit" Arteta
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Inovator! Premier League a creat un cont de Twitter pentru a explica deciziile VAR în timp real
Inovator! Premier League a creat un cont de Twitter pentru a explica deciziile VAR în timp real
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
CITESTE SI
Bulgaria a înregistrat cea mai mare rată anuală a inflației din zona euro în luna aprilie

stirileprotv Bulgaria a înregistrat cea mai mare rată anuală a inflației din zona euro în luna aprilie

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Sondaj CURS în pragul moțiunii. Câți români cer demisia lui Ilie Bolojan și care este intenția de vot în plină criză politică

stirileprotv Sondaj CURS în pragul moțiunii. Câți români cer demisia lui Ilie Bolojan și care este intenția de vot în plină criză politică

Oana Gheorghiu, mesaj către Petrișor Peiu: Dacă se dovedește că minte, să doneze înapoi acțiunile de la companiile de stat

stirileprotv Oana Gheorghiu, mesaj către Petrișor Peiu: Dacă se dovedește că minte, să doneze înapoi acțiunile de la companiile de stat

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!