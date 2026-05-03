Nebunie pe gazon alături de Ed Sheeran. Ipswich revine în Premier League după o ultimă etapă de vis

Formația pregătită de Kieran McKenna și-a asigurat promovarea în prima ligă engleză după o victorie clară, scor 3-0, pe teren propriu în fața celor de la QPR.

Mii de suporteri au invadat terenul de pe Portman Road la scurt timp după fluierul final pentru a sărbători alături de jucători și de staff revenirea echipei în elita fotbalului britanic. Pe gazon și-a făcut apariția și artistul Ed Sheeran, acționar minoritar al clubului, care a ridicat trofeul și s-a bucurat alături de mulțimea prezentă la meci.

Ipswich a rezolvat rapid partida decisivă din ultima etapă a ligii secunde. George Hirst și Jaden Philogene au marcat în primele 10 minute, stabilind ritmul jocului, în timp ce Kasey McAteer a închis tabela pe final. Astfel, rezultatele obținute de adversarele directe nu au mai contat, iar echipa și-a asigurat revenirea imediată în prima ligă engleză, având a treia promovare obținută în ultimele patru sezoane.

O reconstrucție dificilă

Antrenorul Kieran McKenna a subliniat efortul depus de echipă pe parcursul campionatului, evidențiind provocările întâmpinate.

„Înseamnă mult. Probabil a fost cea mai grea promovare, ca să fiu sincer. Este genial. Știu cât de mult a trebuit să muncim pentru a redresa situația. Ca grup, am avut o ascensiune atât de mare și o cădere bruscă. A trebuit să reconstruim această echipă în circumstanțe dificile și merităm să fim unde suntem astăzi.

A fost special să o facem la rând cu, practic, același grup de jucători, nu cred că se va mai repeta vreodată având în vedere modul în care merg finanțele. Aceasta a fost o mare provocare. Știu cât de mult a trebuit să muncim pentru ea și că ar fi putut merge într-o direcție complet diferită, așa că sunt mândru că am rămas uniți și am dus lucrurile la bun sfârșit. M-aș fi putut bucura mai mult dacă am fi marcat al treilea gol puțin mai repede”, a zis tehnicianul.

La rândul său, atacantul George Hirst a oferit o reacție din vestiar, în mijlocul petrecerii: „Anul acesta toată lumea a vrut să eșuăm, dar am reușit. A fost dificil, ne-am făcut viața grea singuri, dar cui îi pasă, ne-am întors în Premier League și asta e tot ce contează”, a transmis jucătorul.

