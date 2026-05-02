Arsenal - Fulham, LIVE pe VOYO de la 19:30 | ”Tunarii” nu au voie la pași greșiți

Arsenal primește vizita lui Fulham pe ”Emirates” marți seară, de la ora 19:30, în etapa #35 din primul eșalon al Angliei, Premier League. Ultima întâlnire dintre cele două a avut loc în turul sezonului și s-a încheiat 1-0 în favoarea ”tunarilor”.

Formația dirijată de Mikel Arteta se află într-o luptă crâncenă pe final de campionat pentru titlul în Anglia. ”Tunarii” sunt pe primul loc cu 73 de puncte, iar în coada lor se află Manchester City. ”Cetățenii” au 70 de puncte și un meci în mână.

Londonezii s-au împiedicat de două ori în ultimele trei etape, după ce au înregistrat două eșecuri (1-2 vs. Bournemouth și 1-2 vs. Manchester City) și nu văd decât cele trei puncte din meciul cu Fulham.

Fulham se situează în clasament pe poziția a zecea, cu 48 de puncte. În ultimele cinci etape, echipa de pe ”Craven Cottage” a bifat două rezultate de egalitate, două victorii și o înfrângere.

