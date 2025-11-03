Erling Haaland a reuşit o dublă pentru Manchester City în partida câştigată pe teren propriu, cu scorul de 3-1, în faţa formaţiei Bournemouth, duminică, în etapa a 10-a din Premier League, LIVE pe VOYO.

Atacantul norvegian a marcat în minutele 17 şi 33, ajungând astfel la un total de 13 goluri înscrise în acest sezon de Premier League.

Celelalte goluri i-au avut ca autori pe Nico O'Reilly (60) pentru învingători, respectiv Tyler Adams (25).

Graţie acestei victorii, Manchester City a urcat pe locul secund în clasament, cu 19 puncte.

