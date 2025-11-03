VIDEO EXCLUSIV Erling Haaland fuge, nimeni nu-l ajunge! Clasament IREAL al golgheterilor din Premier League

Erling Haaland fuge, nimeni nu-l ajunge! Clasament IREAL al golgheterilor din Premier League
Alexandru Hațieganu
Atacantul norvegian al lui Manchester City este o mașină de goluri și în acest sezon.

Erling Haaland
Erling Haaland a reuşit o dublă pentru Manchester City în partida câştigată pe teren propriu, cu scorul de 3-1, în faţa formaţiei Bournemouth, duminică, în etapa a 10-a din Premier League, LIVE pe VOYO.

Atacantul norvegian a marcat în minutele 17 şi 33, ajungând astfel la un total de 13 goluri înscrise în acest sezon de Premier League.

Celelalte goluri i-au avut ca autori pe Nico O'Reilly (60) pentru învingători, respectiv Tyler Adams (25).

Graţie acestei victorii, Manchester City a urcat pe locul secund în clasament, cu 19 puncte.

Topul golgheterilor din Premier League

13 goluri: Erling Haaland (Manchester City)

6 goluri: Antoine Semenyo (Bournemouth), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Igor Thiago (Brentford), Danny Wellbeck (Brighton & Hove Albion)

4 goluri: Mohamed Salah (Liverpool), Bryan Mbeumo (Manchester United), Jaidon Anthony (Burnley), Viktor Gyokeres (Arsenal), Wilson Isidor (Sunderland), Nick Woltemade (Newcastle), Eli Junior Kroupi (Bournemouth)

Clasamentul din Premier League

