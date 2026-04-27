Manchester United se află într-un moment în care fiecare punct contează în cursa pentru calificarea în UEFA Champions League.

Victoria din etapa trecută, 1-0 pe terenul lui Chelsea, a consolidat poziția „diavolilor roșii”, care încearcă să își asigure prezența în top 5.

De partea cealaltă, Brentford încă mai speră la un loc de cupă europeană, chiar dacă forma echipei a fost oscilantă în ultimele luni.

Seria de rezultate de egalitate a ținut echipa aproape de zona de Europa, dar fără să o propulseze decisiv în clasament.

Brentford vine cu un moral bun. Londonezii au câștigat partida tur din acest sezon, scor 3-1.