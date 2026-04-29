Mykhailo Mudryk, ”urecheat” cu o suspendare drastică după ce a fost prins dopat! Reacția ucraineanului
Mykhailo Mudryk a primit o sancțiune dură de la Federația Engleză de Fotbal după ce a fost prins dopat.
Foto: Instagram Mudryk
Suspendat inițial în decembrie 2024 după ce a picat un test anti-doping, Mykhailo Mudryk a fost suspendat patru ani de Federația Engleză de Fotbal, notează englezii. Sky Sports a scris că Mykhailo Mudryk va ataca decizia federației la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.
Ucraineanul a jucat ultima dată pentru Chelsea la finalul lui decembrie 2024, într-un meci din UEFA Europa Conference League, pe care londonezii l-au câștigat în fața lui Heindenheim cu 2-0, în etapa #4. Mudryk a fost integralist și a bifat și o reușită atunci.
Cifrele lui Mykhailo Mudryk
Fotbalistul a fost adus pe ”Stamford Bridge” în ianuarie 2023 de la Șahtior Donețk. Londonezii le-au achitat ucrainenilor 70 de milioane de euro pentru fotbalistul cotat atunci al 40 de milioane.
Cota lui Mudryk a ajuns cel mai mult la 60 de milioane de euro, apoi a scăzut treptat până când estimările au dispărut complet de pe site-ul de specialitate Transfermarkt.
- Chelsea: 73 meciuri jucate, 10 goluri înscrise, 11 pase decisive
- Șahtior Donețk: 44 meciuri jucate, 12 goluri înscrise, 17 pase decisive
- Desna: 11 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
- Arsenal Kiev: 10 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News