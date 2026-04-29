Mykhailo Mudryk, ”urecheat” cu o suspendare drastică după ce a fost prins dopat! Reacția ucraineanului

Ce sport ar fi făcut Cristi Chivu dacă nu ar fi fost fotbalist. Alegerile starurilor lui Inter

Ce cadouri le-a făcut Mahrez colegilor după ce Al Ahli a câștigat Liga Campionilor Asiei

Cât costă biletele de la „U” Cluj - Universitatea Craiova, finala Cupei României. Preț special pentru copii

Suspendat inițial în decembrie 2024 după ce a picat un test anti-doping, Mykhailo Mudryk a fost suspendat patru ani de Federația Engleză de Fotbal, notează englezii. Sky Sports a scris că Mykhailo Mudryk va ataca decizia federației la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

Ucraineanul a jucat ultima dată pentru Chelsea la finalul lui decembrie 2024, într-un meci din UEFA Europa Conference League, pe care londonezii l-au câștigat în fața lui Heindenheim cu 2-0, în etapa #4. Mudryk a fost integralist și a bifat și o reușită atunci.

Cifrele lui Mykhailo Mudryk

Fotbalistul a fost adus pe ”Stamford Bridge” în ianuarie 2023 de la Șahtior Donețk. Londonezii le-au achitat ucrainenilor 70 de milioane de euro pentru fotbalistul cotat atunci al 40 de milioane.

Cota lui Mudryk a ajuns cel mai mult la 60 de milioane de euro, apoi a scăzut treptat până când estimările au dispărut complet de pe site-ul de specialitate Transfermarkt.