Se speculase că va înlocuit de Cest Fabregas

Conducerea londonezilor ar fi înțelegătoare față de situația în care se află managerul în vârstă de 41 de ani pe Stamford Bridge, având în vedere că a preluat echipa din mers, după ce clubul l-a concediat pe Enzo Maresca.

Se crede că Rosenior a acceptat o provocare dificilă la mijlocul sezonului, iar conducerea este de acord să-i acorde credit pentru perioada de pregătire și startul sezonului 2026-2027, pentru a-și dovedi valoarea și pentru a-și pune amprenta asupra echipei, în ciuda dificultăților recente. În ultimele luni, s-a speculat că Chelsea ar putea plăti clauza de reziliere a lui Cesc Fabregas, actualul antrenor al lui Como.

Chelsea se află pe locul al șaselea în Premier League și a avut rezultate contractorii în campionat, în ultimul timp, de la 0-1cu Manchester United, 0-3 cu Everton și 0-3 cu Manchester City la 4-1 cu Aston Villa și 3-2 cu West Ham. Echipa a fost eliminată din EFL Cup (semifinale / 2-3 și 0-1 cu Arsenal) și Champions League (optimi de finală / 2-5 și 0-3 cu PSG) și va disputa semifinala FA Cup contra lui Leeds United (26 aprilie).

Tatăl său a fost jucător și antrenor de fotbal

Liam Rosenior (41 de ani) este născut la Wandsworth, la 35 de kilometri de Londra, și a jucat ca fundaș dreapta la Bristol City, Fulham, Torquay United, Reading, Ipswich Town, Hull City și Brighton & Hove Albion. În palmaresul se jucător are Football League Trophy (2002-2003) și o finală de FA Cup (2013-2014). Ca antrenor a lucrat la Brighton U23 (2029) și a fost antrenor secund la Derby County (2019-2022), fiind apoi antrenor principal la Derby County (2022), Hull City (2022-2024), Strasbourg (2024-2026) și Chelsea (2026 -prezent).

Tatăl său, Leroy Rosenior (61 de ani), a fost fotbalist, la echipe precum Fulham, QPR, West Ham, Charlton Athletic, Bristol City, Fleet Town și Gloucester City și are o selecție pentru Sierra Leone. De asemenea, le-a antrenat pe Gloucester City, Merthyr Tydfil, Torquay United, Brentford și Sierra Leone.

