"Va coordona activitatea secției și va contribui la dezvoltarea și consolidarea proiectului"

Cristina Vărzaru a devenit noul manager al secției de handbal de la CS Rapid București și are ca obiectiv redresarea echipei feminine. "BOOOM!!! Cristina Georgiana Vărzaru este noul Manager Secție Handbal al CS Rapid Bucureşti! Cu o carieră impresionantă și o înțelegere profundă a performanței sportive, Cristina va coordona activitatea secției și va contribui la dezvoltarea și consolidarea proiectului nostru. Ne bucurăm să o avem alături de noi într-un rol-cheie pentru viitorul handbalului rapidist! Bun venit și mult succes!", a transmis clubul din Giulești pe rețele sociale.

CS Rapid are un parcurs slab în Liga Florilor

Fetele antrenate de Laurent Bezeau și Adrian Petrea ocupă locul al șaselea în Liga Florilor, fiind la 15 puncte în spatele liderului CS Gloria Bistrița (cu un joc mai puțin disputat) și va înfrunta pe CS Știința Bacău în Cupa României (optimi de finală / 21 februarie 2026 / Sala Sporturilor "Narcisa Lecușanu", Bacău).

CS Rapid conduce Grupa C din EHF European League (6 puncte, după 4 meciuri), din care mai fac parte RK Lokomotiva Zagreb (5 puncte), Tertnes Bergen (3 puncte) și Vfl Oldenburg (2 puncte), urmând să înfrunte în sferturile de finală pe JDA Bourgogne Dijon HB sau Viborg HK, cel mai probabil.

Numirea lui Vărzaru vine după o restructurare importantă a lotului, clubul anunțând deja că în sezonul vitor le va avea sub contract pe Oana Borș (Dunărea Brăila), Laura Glauser (Ferencvaros), Orlane Kanor (Ferencvaros), Oceane Sercien-Ugolin (Debrecen), Klara Schlegel (TuS Metzingen) și Marie Steffen (VfL Oldenburg).

Cristina Vărzaru are patru Champions League în palmares

Cristina Vărzaru (46 de ani) a ocupat funcţia de secretar general al Federației Române de Handbal și a fost numită team manager al echipei feminine de handbal din cadrul CSM București, în 2022. În noiembrie 2025, ea și-a prezentat demisia, după ce clubul din subordinea Primăriei Muncipiului București încetase colaborarea cu antrenorul principal Adi Vasile, în urma mai multor rezultatele neconvingătoare.

Fosta extremă dreapta este considerată una dintre cele mai valoroase handbaliste din istoria României, fiind inclusă în European Handball Federation Hall of Fame (2023). Aceasta a evoluat pentru cluburile CS Oltchim Râmnicu Vâlcea (1998-2002), CS Rapid București (2022-2005), Viborg HK (2005-2012) și CSM București (2012-2017).

În palmaresul său se găsesc titlurile de campioană în România (x7) și Danemarca (x4), Cupa României (x5), Cupa Danemarcei (x5), EHF Champions League (x4), EHF Champions Trophy (1), două finale EHF Cup Winners' Cup și medalii de aur cu naționalele de U20 (Youth World Championship / 1999) și U19 (Youth European Championship / 1998) ale României, dar și argintul (World Championship / 2005) și bronzul (European Championship / 2010) cu senioarele.