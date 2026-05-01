Destinație surpriză pentru Florinel Coman? Ce a spus antrenorul român despre mutarea verii

Florinel Coman traversează o perioadă mai puțin fastă la Al-Gharafa, unde cifrele sale sunt sub așteptări. Deși se discută intens despre o revenire la campioana României, extrema de 27 de ani ar putea rămâne tot în zona Golfului. Al-Arabi, echipa antrenată de Cosmin Contra, a apărut ca o posibilă variantă pentru internaționalul român.

Totuși, Contra nu e sigur de transfer. Tehnicianul a invocat eventuale modificări de regulament în campionatul qatarez, unde în prezent echipele pot avea pe teren doar 5 stranieri simultan, dintr-un maxim de 7 aflați pe lista oficială a lotului.

„Nu am mai vorbit cu Florinel Coman. Încă nu se știe ceea ce va fi anul viitor, care vor fi regulile în privința jucătorilor străini. Avem ceva informații că numărul străinilor ar putea fi redus aici, în Qatar. Nu se știe încă nimic. Depinde mult de ceea ce se va stabili pentru noul sezon. Apoi putem vorbi despre transferuri”, a transmis Cosmin Contra, potrivit Digisport.