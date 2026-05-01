Destinație surpriză pentru Florinel Coman? Ce a spus antrenorul român despre mutarea verii

Florinel Coman traversează o perioadă mai puțin fastă la Al-Gharafa, unde cifrele sale sunt sub așteptări. Deși se discută intens despre o revenire la campioana României, extrema de 27 de ani ar putea rămâne tot în zona Golfului. Al-Arabi, echipa antrenată de Cosmin Contra, a apărut ca o posibilă variantă pentru internaționalul român.
Totuși, Contra nu e sigur de transfer. Tehnicianul a invocat eventuale modificări de regulament în campionatul qatarez, unde în prezent echipele pot avea pe teren doar 5 stranieri simultan, dintr-un maxim de 7 aflați pe lista oficială a lotului.
„Nu am mai vorbit cu Florinel Coman. Încă nu se știe ceea ce va fi anul viitor, care vor fi regulile în privința jucătorilor străini. Avem ceva informații că numărul străinilor ar putea fi redus aici, în Qatar. Nu se știe încă nimic. Depinde mult de ceea ce se va stabili pentru noul sezon. Apoi putem vorbi despre transferuri”, a transmis Cosmin Contra, potrivit Digisport.
Condiția pusă de Gigi Becali pentru o revenire în SuperLiga
În paralel, patronul roș-albaștrilor îl așteaptă înapoi pe fotbalistul care impresiona în tricoul echipei sale înainte de plecarea în străinătate. Gigi Becali i-a propus deja un plan financiar concret, bazat în special pe bonusuri de performanță, pentru a-l convinge să semneze din nou cu gruparea bucureșteană.
„Coman a fost la mine acasă. Lui Florinel i-am spus așa: «Câți bani ai de luat, împarți la doi, iei jumătate din bani, adică un milion și jumătate și un milion îl iei de la mine». Eu nu dau la nimeni mai mult de 30.000 salariu, dar dau bonusuri. Chiricheș a luat 200.000 de euro premiere, dar nu a jucat niciun meci. Din calificări. Îmi convine că nu plătesc nici impozite și plătesc prime de calificare. Salariu 30.000 de euro și prime de 200.000 - 300.000 de euro. Depinde de competiție, 300.000 - 500.000 de euro în UCL, 300.000 Europa League”, a zis finanțatorul FCSB pentru aceeași sursă.