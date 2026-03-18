Paris Saint-Germain, deţinătoarea trofeului Champions League, a câştigat la diferenţă de trei goluri şi la Londra, 3-0 cu Chelsea, după ce se impusese la Paris cu 5-2, în optimile competiției.
Khvicha Kvaratskhelia (6), Bradley Barcola (15) şi Senny Mayulu (62) au învins-o pe Chelsea cu acelaşi scor cu care ''Blues'' câştigau anul trecut în finala Cupei Mondiale a Cluburilor.
Însă pentru londonezii lui Liam Rosenior (foto) s-a înregistrat și o premieră negativă, pentru că niciodată în istorie Chelsea nu a mai primit 8 goluri într-o dublă manșă din faza eliminatorie a cupelor europene.
”Recordul” nedorit de până acum al lui Chelsea era un 1-7 la general cu Bayern Munchen, în sezonul 2019-2020 din Champions League.
A fost atunci 0-3 pe Stamford Bridge, apoi 1-4 la Munchen.