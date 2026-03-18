Paris Saint-Germain, deţinătoarea trofeului Champions League, a câştigat la diferenţă de trei goluri şi la Londra, 3-0 cu Chelsea, după ce se impusese la Paris cu 5-2, în optimile competiției.

Khvicha Kvaratskhelia (6), Bradley Barcola (15) şi Senny Mayulu (62) au învins-o pe Chelsea cu acelaşi scor cu care ''Blues'' câştigau anul trecut în finala Cupei Mondiale a Cluburilor.