Premieră negativă pentru Chelsea după ce a primit 8 goluri de la PSG în Champions League!

Londonezii au fost spulberați de deținătoarea trofeului.

Paris Saint-Germain, deţinătoarea trofeului Champions League, a câştigat la diferenţă de trei goluri şi la Londra, 3-0 cu Chelsea, după ce se impusese la Paris cu 5-2, în optimile competiției.

Khvicha Kvaratskhelia (6), Bradley Barcola (15) şi Senny Mayulu (62) au învins-o pe Chelsea cu acelaşi scor cu care ''Blues'' câştigau anul trecut în finala Cupei Mondiale a Cluburilor.

Însă pentru londonezii lui Liam Rosenior (foto) s-a înregistrat și o premieră negativă, pentru că niciodată în istorie Chelsea nu a mai primit 8 goluri într-o dublă manșă din faza eliminatorie a cupelor europene.

”Recordul” nedorit de până acum al lui Chelsea era un 1-7 la general cu Bayern Munchen, în sezonul 2019-2020 din Champions League.

A fost atunci 0-3 pe Stamford Bridge, apoi 1-4 la Munchen.

