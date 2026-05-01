Andrei Rațiu, cu un picior în finala Conference League: ce l-a revoltat pe român în meciul Rayo Vallecano - Strasbourg

Tensiune maximă la Congresul FIFA: Președintele federației palestiniene a refuzat să dea mâna cu liderul israelian

Lokomotiv Plovdiv s-a calificat în finala Cupei Bulgariei la fotbal, după ce a terminat la egalitate cu Arda Kardzhali, 1-1, joi seara, pe teren propriu, în manşa secundă a semifinalelor.

Lokomotiv Plovdiv, 4-0 și 1-1 cu Arda Kardzhali în semifinale, cu românul Cătălin Itu marcator în ambele manșe

Mijlocaşul ofensiv român Cătălin Itu, care a deschis scorul şi în tur, a marcat primul gol al partidei (16), Arda egalând prin Lacezar Kotev (65).

Lokomotiv s-a impus cu 4-0 în prima manşă.

Itu, care are 3 goluri în campionat şi 4 în Cupa Bulgariei, a fost schimbat la pauză, iar fundaşul Andrei Chindriş a fost integralist la gazde.

Valeri Bojinov junior, băiatul Alisiei, joacă la Lokomotiv Plovdiv

La Lokomotiv Plovdiv este legitimat și tânărul mijlocaș ofensiv Valeri Bojinov junior (18 ani), fiul fostului mare atacant cu același nume și al cântăreței Alisia (vezi galeria foto), o celebritate în Bulgaria.

Bojinov cel mic încă își așteaptă debutul în prima ligă din țara vecină.

Anul trecut, fiul lui Valeri Bojinov (ex-Lecce, Fiorentina, Juventus Torino, Manchester City, Parma, Sporting Lisabona etc.) juca în liga a treia, la Sevlievo, unde impresiona în ciuda vârstei fragede, iar în acest sezon a făcut pasul la prima echipă a lui Lokomotiv Plovdiv.

Cu ȚSKA Sofia în finala de pe 20 mai

În cealaltă semifinală, ŢSKA Sofia a remizat cu Ludogoreţ Razgrad, 0-0, pe teren propriu, după ce se impusese cu 2-1 în prima manşă.

Finala dintre Lokomotiv Plovdiv şi ŢSKA Sofia se va disputa pe 20 mai, pe Stadionul Naţional Vasil Levski din Sofia.