Sean Dyche, al treilea antrenor stagional al lui Forest, după Espirito Santo și Postecoglu

Sean Dyche este favorit să preia pe Nottingham Forest și să devină al treilea antrenor al echipe din acest sezon, după Nuno Espirito Santo și Ange Postecoglu. Echipa ocupă locul al 16-lea în Premier League, cu doar cinci puncte acumulate în opt etape disputate. Forest urmează să joace cu FC Porto, în următorul meci din Europa League, pe 23 octombrie, după ce a făcut un singur punct în precedentele două partide (2-2 cu Betis și 2-3 cu Midtjylland).



De asemenea, "The Reds" au fost eliminați de Swansea din EFL Cup (2-3). Dyche poate sta pe bancă prima dată la partida de campionat contra lui Bournemouth (26 octombrie / deplasare). Clubul englez este deținut de controversatul miliardar grec Evangelos Marinakis, care mai este patron al Olympiakos Pireu și Rio Ave FC.



A lucrat un deceniu la Burnley

Sean Mark Dyche (54 de ani) este născut la Kettering (Northamptonshire) și a evoluat ca fundaș central la Nottingham Forest, Chesterfirld, Bristol City, Luton Town, Millwall, Watford și Northampton Town. Ca antrenor le-a pregătit pe Watford (2011-2012), Burnley (2012-2022) și Everton (2023-2025).



În palmaresul de antrenor are promovări în Premier League cu Burnley (2013-2014, 2015-2016), Premier League Manager of the Month (martie 2018, februarie 2020, aprilie 2024) și Football League Championship Manager of the Month (septembrie 2013, octombrie 2013, aprilie 2014, februarie 2016). Fiul său, Max Dyche (22 de ani), evoluează ca fundaș pentru Northampton Town.

Foto - Getty Images

