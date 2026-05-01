Andrei Rațiu, cu un picior în finala Conference League: ce l-a revoltat pe român în meciul Rayo Vallecano - Strasbourg

Andrei Rațiu este cu picior în finala Conference League, după meciul tur cu Strasbourg.

Rayo Vallecano s-a impus în fața lui Strasbourg cu 1-0, în meciul tur din semifinala de Conference League.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Alemao, care a fost servit perfect de Isi Palazon în minutul 54.

Andrei Rațiu: „Este un vis, sper să se împlinească”

Fundașul român a oferit o reacție după victoria de pe teren propriu cu echipa din Franța și a dezvăluit momentele în care Rayo a reușit să o surprindă pe Strasbourg.

Andrei Rațiu a spus că este visul său să ajungă într-o finală de cupă europeană, dar în acest moment se gândește la meciul retur din Franța.

„Le-am creat multe probleme la fazele fixe. Sunt foarte buni, dar am reuşit să rămânem bine în defensivă şi să-i neutralizăm când au încercat să străpungă liniile noastre, iar apoi am încercat să-i lovim pe contraatac când erau expuşi. Din fericire, lucrurile au mers în favoarea noastră.

Fanii au fost absolut incredibili, primirea, cântând tot timpul, ne-au dat acea încurajare şi acel impuls, cred că rivalii noştri observă asta când vin aici.

Este, de asemenea, foarte special pentru mine şi colegii mei, pentru că merităm asta după atâta suferinţă. Este un vis, sper să se împlinească, dar mai întâi trebuie să trecem prin iadul Franţei”, a spus Raţiu după meci, citat de UnionRayo.es. 

Andrei Rațiu, evoluție solidă în Rayo Vallecano - Strasbourg 1-0

Fundașul dreapta al naționalei României s-a prezentat solid împotriva formației franceze, iar evaluarea sa ilustrează modul în care s-a descurcat.

Rațiu a primit pentru jocul său din partea portalului SofaScore nota 7.3, printre cele mai mari de pe teren. 

Statistica lui Rațiu 

Apărătorul lateral a înregistrat cinci intrări prin alunecare corecte din tot atâtea încercări, două intercepții, o ieșire din apărare cu mingea la picior, un șut blocat și trei recuperări.

Andrei Rațiu a avut, de asemenea, un procentaj al paselor corecte de 81%, 26 din 32.

Returul Strasbourg - Rayo Vallecano este programat să se desfășoare pe 7 mai, miercurea viitoare, de la ora 22:00. 

Publicitate
