Mihai Stoica reacționează după decizia FRF: „Doar ca să-și arate mușchii!”

Potrivit hotărârii anunțate joi, forul național s-a opus solicitării făcute de echipele din primul eșalon de a amâna cu o săptămână debutul noului sezon. Anterior, reprezentanții cluburilor stabiliseră miercuri să ceară ca prima etapă să nu se mai joace între 10 și 13 iulie. Solicitarea a avut la bază programul echipei naționale: fotbaliștii selecționați de Gică Hagi vor disputa meciuri de pregătire pe 2 și 6 iunie, urmând să intre în vacanță abia după data de 7 iunie. Astfel, jucătorii riscau să absenteze din loturi la mijlocul lunii iulie.

Mihai Stoica cere flexibilitate din partea FRF

Decizia de a păstra calendarul inițial l-a iritat pe Mihai Stoica (60 de ani), care consideră că Federația ignoră necesitatea unei perioade de odihnă pentru jucători. El a evidențiat că o eroare de planificare asumată de Ligă putea fi îndreptată fără probleme.

„A fost o greșeală a Ligii că a mers cu propunerea ca sezonul viitor să înceapă în weekendul 11-12 iulie, după care, după un brainstorming, toată lumea a ajuns la concluzia că nu există vacanță. Și că ar trebui să începem pe 18-19. Acum, cred că Federația ar fi trebuit să dea dovadă de flexibilitate și să ne respecte puțin mai mult”, a spus Mihai Stoica la PrimaSport.

De asemenea, oficialul roș-albaștrilor a subliniat că FRF nu se implică direct în organizarea campionatului, dar ia măsuri care afectează cluburile.

„Ia niște decizii care ne afectează, doar așa, ca să-și arate mușchii. Pentru că altă explicație nu există. OK, s-a greșit. Greșeala e omenească. Fă ce spun cluburile. Pentru că nu e normal să tratezi, de la înălțimea celui de-al patrulea mandat, cluburi care… chiar așa să ne persiflezi la modul ăsta, să spui: «Da, domnule, nu mă interesează, voi ați venit cu prima propunere, spălați-vă pe cap»”, a transmis Stoica.

Oficialul a concluzionat retoric, punctând consecințele pe care le vor suporta fotbaliștii de la lotul național dacă programul rămâne neschimbat și greșeala nu este reparată la timp.