Cotat la 12 milioane de euro de site-urile de specialitate, Cristiano Ronaldo a ajuns în Arabia Saudită în urmă cu trei ani, după ce a plecat liber de contract de la Manchester United.

Starul lusitan, de cinci ori câștigător al Balonului de Aur, a bifat 137 de apariții pentru Al Nassr, unde și-a trecut în cont 120 de goluri și a oferit 23 de pase decisive.

Cristiano Ronaldo a rupt tăcerea despre retragere: ”Despre asta e vorba”

Cristiano Ronaldo a împlinit în februarie 41 de ani și simte că se retrage curând. A vorbit despre acest lucru în ultimul interviu acordat, pentru Canal GOAT.

Portughezul a evidențiat că încă are în vene succesul și că e focusat în acest moment să câștige campionatul alături de Al Nassr, care e prima în clasamentul Arabiei Saudite.

”Sfârșitul carierei mele se apropie... haideți să ne bucurăm de fiecare meci. Continui să joc nu doar pentru această generație, ci și pentru cea anterioară și pentru cea care va urma. Mă bucur zi de zi, meci de meci, an de an, chiar și pe măsură ce mă apropii de sfârșitul carierei mele. Acesta este un fapt.

Cariera mea a fost strălucită și vreau să rămână așa. Încă mă bucur, continui să marchez goluri... dar mai presus de toate, este vorba despre a câștiga. Și ne dorim cu adevărat să câștigăm campionatul”, a spus Cristiano Ronaldo, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele sociale.

Al Nassr se află pe primul loc în clasament cu 79 de puncte. După 30 de etape, gruparea din Riyadh, care își joacă meciurile de acasă pe ”King Saud University Stadium”, a consemnat 26 de victorii, un egal și trei eșecuri.

