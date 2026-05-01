Alexandru Băluță și-a anunțat plecarea: „Final de poveste”

Alexandru Băluță și-a anunțat plecarea: „Final de poveste” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Alex Băluță (32 de ani) și-a anunțat plecarea.

TAGS:
alex balutaTurciaFCSBSuperligSuperliga
Din articol

Fostul jucător de la FCSB și Universitatea Craiova a semnat în această iarnă, din postura de jucător liber de contract, cu Boluspor din liga secundă a Turciei.

Băluță și-a anunțat plecarea de la echipa din Turcia

  • Baluta copy
×
BALUTA DESPRE ACCIDENTARE
Alexandru Băluță / Foto - Gabriel Chirea
ÎNAPOI LA ARTICOL

Alexandru Băluță a jucat foarte puțin pentru Boluspor, care s-a salvat de retrogradare cu o etapă înainte de final, și a anunțat că nu va continua.

Fotbalistul de 32 a anunțat printr-o postare pe rețelele sociale că nu își va prelungi contractul valabil până în această vară.

„Mulțumesc tuturor și vă doresc mult noroc în următorii ani. A fost o plăcere să petrec fiecare zi alături de voi și să dau tot ce am mai bun pentru echipă.

Meritați mai mult decât ce aveți acum și vă țin pumnii pentru ce va urma. O mare îmbrățișare pentru voi și vă sunt recunoscător pentru oportunitatea de a face parte din această echipă. Final de poveste”, a fost mesajul lui Alex Băluță. 

Doar opt partide a jucat aripa dreapta pentru Boluspor, formație pentru care nu a reușit să înscrie, dar a oferit o pasă decisivă.

Rămâne de văzut cu cine va semna Băluță, care este cotat la 400.000 de euro, conform Transfermarkt.com.

  • Diana baluta 10
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Mormântul unui bărbat din Slovacia a fost deschis pentru că rudele susțineau că aud zgomote. „Parcă bătea în sicriu”
ARTICOLE PE SUBIECT
Alex Băluță a semnat, după ce a rămas în iarnă fără echipă! Unde va juca
Alexandru Băluță, mutare senzațională! Formația l-a ofertat și e gata să îl aducă
Alex Băluță se întoarce în țară cu o mică avere! Câți bani a încasat în SUA după doar un meci jucat
ULTIMELE STIRI
Tensiune maximă la Congresul FIFA: Președintele federației palestiniene a refuzat să dea mâna cu liderul israelian
FK Csikszereda - FCSB pentru Conference League, pe Sport.ro de la ora 20:30!
Andrei Rațiu, cu un picior în finala Conference League: ce l-a revoltat pe român în meciul Rayo Vallecano - Strasbourg
Destinație surpriză pentru Florinel Coman? Ce a spus antrenorul român despre mutarea verii
Alisia, în culmea fericirii! Echipa ei favorită s-a calificat în finala Cupei
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
”NU” pentru FCSB! Adrian Șut a ales altă echipă pentru sezonul următor

A venit decizia finală: o echipă din play-off nu a primit licența UEFA! Ce se întâmplă cu Rapid

MM Stoica a găsit antrenor pentru FCSB: ”Omul vrea să vină”

Noul antrenor de la FCSB, situație inedită: ”Dacă nu acceptă, să se ducă în altă parte”

Victor Pițurcă e gata să revină în fotbal: ”Acolo m-aș implica”

Definiția ghinionului: a ratat trei penalty-uri consecutive și când a marcat i s-a anulat golul din cauza unui coechipier



Recomandarile redactiei
Destinație surpriză pentru Florinel Coman? Ce a spus antrenorul român despre mutarea verii
Andrei Rațiu, cu un picior în finala Conference League: ce l-a revoltat pe român în meciul Rayo Vallecano - Strasbourg
Tensiune maximă la Congresul FIFA: Președintele federației palestiniene a refuzat să dea mâna cu liderul israelian
Noul antrenor de la FCSB, situație inedită: ”Dacă nu acceptă, să se ducă în altă parte”
Mihai Stoica reacționează după decizia FRF: „Doar ca să-și arate mușchii!”
Alte subiecte de interes
Alex Băluță, verdict clar după Sparta Praga - FCSB 1-1: ”Am arătat că avem potențial!”
Alex Băluță a dezvăluit cum l-a surprins Maccabi Tel Aviv: ”Nu mă așteptam!” + Verdict pentru William Baeten
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist 
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
stirileprotv Liderul deputaților PNL: „Sunt parlamentari care au fost forţaţi să semneze moţiunea. Au posibilitatea să se exprime la vot”

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

stirileprotv Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

stirileprotv Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!