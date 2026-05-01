Alexandru Băluță și-a anunțat plecarea: „Final de poveste”

Fostul jucător de la FCSB și Universitatea Craiova a semnat în această iarnă, din postura de jucător liber de contract, cu Boluspor din liga secundă a Turciei.

Alexandru Băluță a jucat foarte puțin pentru Boluspor, care s-a salvat de retrogradare cu o etapă înainte de final, și a anunțat că nu va continua.

Fotbalistul de 32 a anunțat printr-o postare pe rețelele sociale că nu își va prelungi contractul valabil până în această vară.

„Mulțumesc tuturor și vă doresc mult noroc în următorii ani. A fost o plăcere să petrec fiecare zi alături de voi și să dau tot ce am mai bun pentru echipă.

Meritați mai mult decât ce aveți acum și vă țin pumnii pentru ce va urma. O mare îmbrățișare pentru voi și vă sunt recunoscător pentru oportunitatea de a face parte din această echipă. Final de poveste”, a fost mesajul lui Alex Băluță.

Doar opt partide a jucat aripa dreapta pentru Boluspor, formație pentru care nu a reușit să înscrie, dar a oferit o pasă decisivă.

Rămâne de văzut cu cine va semna Băluță, care este cotat la 400.000 de euro, conform Transfermarkt.com.

