Londonezii traversează o perioadă neagră, atât pe plan intern, cât și în competițiile europene. După ce au pierdut ultimele trei partide, speranțele pentru o clasare în top 5 în Premier League au fost serios afectate, iar marți seară au fost eliminați din Liga Campionilor de Paris Saint-Germain. Francezii s-au impus cu 3-0 în retur, obținând calificarea cu un scor general zdrobitor, 8-2.

Liam Rosenior se află sub o presiune uriașă, iar o înfrângere pe Hill Dickinson Stadium i-ar putea fi fatală. Deși Chelsea a câștigat meciul tur cu 2-0 sub comanda lui Enzo Maresca, actualul tehnician are mari dificultăți în a menține echipa pe linia de plutire. Suporterii sunt tot mai nemulțumiți, mai ales că succesul de la Campionatul Mondial al Cluburilor de vara trecută pare acum o amintire îndepărtată.

Probleme de lot și statistica de pe teren propriu

Everton nu s-a acomodat încă pe noua arenă, reușind doar cinci victorii în 15 meciuri disputate acasă în acest sezon. „Toffees” ocupă locul șapte și o victorie astăzi i-ar apropia la doar două puncte de Chelsea, ocupanta locului șase. Gazdele au primit și ele o lovitură etapa trecută, când au pierdut în prelungiri pe terenul lui Arsenal, scor 2-0.

Lista absențelor este lungă pentru ambele formații. Gazdele speră în recuperarea lui James Tarkowski, însă Jarrad Branthwaite rămâne sub semnul întrebării. Jack Grealish și Charly Alcaraz sunt indisponibili, în timp ce Tyrique George nu are drept de joc împotriva echipei de care aparține.

Nici situația medicală de la Chelsea nu este mai bună. Căpitanul Reece James este indisponibil pentru următoarele săptămâni din cauza unei accidentări la coapsă, iar Trevoh Chalobah va lipsi aproximativ șase săptămâni după o entorsă la gleznă suferită în meciul cu PSG. Levi Colwill este în continuare accidentat, iar Malo Gusto și Benoît Badiashile sunt incerți din cauza unei boli. În aceste condiții, este posibil ca Jorrel Hato să fie retras în centrul defensivei.

Echipe probabile:

Everton (4-2-3-1): Pickford; O'Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Gueye; McNeil, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Barry.

Chelsea (4-2-3-1): Sánchez; Gusto, Fofana, Hato, Cucurella; Santos, Caicedo; Palmer, Fernández, Neto; Pedro.

Meciul va fi condus de arbitrul Sam Barrott, ajutat din camera VAR de Paul Howard.