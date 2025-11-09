Sunderland era cotată cu șansa a doua în fața liderului, dar a făcut un meci mare. Și nu s-a resemnat în niciun moment! De fapt, la pauză, Sunderland a condus cu 1-0 după reușita lui Ballard (minutul 37). La reluare, londonezii au egalat repede, prin Saka (minutul 54), după care au trecut în frunte, când a punctat și Trossard (minutul 74).

Finalul a fost incendiar! Sunderland a egalat după golul marcat de Brobbey (minutul 90+4), iar Arsenal a trecut pe lângă golul de 3-2, irosind o ocazie monumentală, în minutul 90+7.

Sunderland - Arsenal s-a terminat la egalitate, scor 2-2.

Arsenal rămâne de pe locul 1, dar a ratat o șansă importantă

Londonezii rămân pe primul loc, având 26 de puncte după 11 etape. Podiumul e completat de Manchester City și de Sunderland, cu câte 19 puncte. Cu precizarea că echipa lui Guardiola are un meci mai puțin disputat.

Arsenal este pe locul 1 în Premier League și pare că acesta va fi sezonul în care se va încorona, în sfârșit, campioana celei mai puternice ligi din lume. Are 26 de puncte!

Arteta se află de aproape șase ani la Arsenal, din decembrie 2019, timp în care a câștigat doar trei trofee, două Supercupe ale Angliei și o Cupă a Ligii Angliei. La prima vedere, oamenii din conducere nu mai concep în acest sezon ratarea titlului în Premier League, mai ales că până acum, în mandatul lui Arteta, au investit în transferuri peste un miliard de euro!

Presa internațională notează faptul că se pune la îndoială profitabilitatea proiectului lui Arteta, date fiind investițiile masive făcute. Numai în vară, înainte de startul întrecerii 2025-2026, au investit ”tunarii” aproximativ 300 de milioane de euro.

În vară, Arsenal a plătit 157.8 milioane de euro numai pentru aducerile lui Zubimendi, Madueke, Mosquera, Norgaard și Arrizabalaga și se pregăteau să mai dea dublul acestei sume pentru ultimele mutări din această vară.

Apoi, de exemplu, Arsenal și Sporting Lisabona s-au înțeles pentru transferul lui Viktor Gyokeres, pentru o sumă de 65.8 milioane de euro!

Mikel Arteta simte că pauza competițională pică bine

În privința partidei cu Sunderland, Arteta a declarat că este nemulțumit de modul în care au fost primite golurile, dar speră că în pauza competițională va mai pune lucrurile la punct, până la următoarea etapă din Premier League, campionat care se vede în direct și în exclusivitate pe VOYO.

”Un test foarte greu! Știam asta, după cum au pregătit ei jocul. Ne-au făcut viața foarte dificilă. Duc jocul constant în zone în care ai arătat că ai probleme. La final, din păcate, am primit un gol.

Referitor la golurile primite, sunt două mingi directe, două lovituri rapide, aceeași acțiune. Dar este meritul adversarului.

(N.r - E bine că vine pauza competițională, având în vedere că printre cei care lipsesc sunt Odegaard, Havertz și Gyokeres) Avem șapte jucători accidentați în prima linie. Suntem foarte limitați, dar asta. Putem reveni apoi, putem merge din nou și putem fi proaspeți pentru asta. Desigur, vom fi puternici când jucătorii se vor întoarce”, a spus Arteta.

